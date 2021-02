Narcisa Moisa, declarație de dragoste pentru Yoannes de ziua lui! Cei doi s-au împăcat și sunt mai fericiți ca niciodată: „Iubirea noastră depășește orice limită”

In articol:

Nu a trecut mult de când Narcisa și Yoannes au dezvăluit pe rețelele de socializare că au dat uitării scandalul dintre ei și s-au împăcat.

Narcisa Moisa și Yoannes s-au împăcat!

Frumoasa artistă i-a transmis manelistului un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere. Astfel că, acum fanii au toate dovezile că lucurile dintre cei doi merg ca pe roate.

După ce câteva săptămâni cei doi nu și-au mai vorbit, iar artistul a mărturisit că ruptura dintre el și partenera sa de viață este definitivă, iată că s-a întors la ceea ce iubește cel mai mult, adică la Narcisa.

Narcisa și Yoannes [Sursa foto: Instagram]

Cei doi s-au împăcat și au lăsat în trecut cuvintele pe care și le-au spus și motivul de la care s-a produs ruptura, iar cum sunt de nedespărțit, exact cum spunea cea supranumită „regina manelelor”. Se pare că zicala conform căreia „iubirea învinge tot” este cât se poate de adevărată și a funcționat și în cazul celor doi artiști.

„Indiferent de ceea ce se întâmplă între noi doi, noi suntem de nedespărțit, ca să înțeleagă toată lumea. El a ajuns în acest punct din cauza faptului că mă iubește prea mult. Tot ceea ce a făcut el și punctul în care s-a ajuns este din cauză că ne iubim prea mult. Suntem de nedespărțit pentru că ne iubește Dumnezeu prea mult.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Orice bărbat greșește. Nu aruncați cu pietre până nu veți fi voi drepți în fața lui Dumnezeu.(...) El îmi dă cea mai mare putere. M-a făcut să înțeleg că iubirea noastră e prea mare. Noi suntem de nedespărțit. Avem 13 ani împreună, în care am făcut lucruri frumoase și cel mai important copiii noștri. În momentul acesta sunt sigură că ne împăcăm. Eu îl aștept cu brațele deschise, asta mi-a arătat și el. Abia aștept să vină acasă ”, a declarat Narcisa Moisa în urmă cu câteva zile.

Mesajul Narcisei Moisa pentru iubitul ei, Yoannes

Narcisa și Yoannes [Sursa foto: Instagram]

Narcisa a profitat de ziua de naștere a lui Yohannes și i-a făcut o adevărată declarație de dragoste care l-a înduioșat până și pe artist! Vedeta a postat o fotografie alături de iubitul ei și cu mesajul:

Citeste si: Răsturnare de situație! Narcisa Moisa și Yoannes s-au împăcat! Cei doi artiști au dat uitării scandalul

„Astăzi împlinești frumoasa vârsta de 30 de ani! Îi Multumesc Bunului Dumnezeu ca exiști in viața mea. La mulți ani sănătoși si frumosi, omul meu bun! Cu bune si rele am trecut si trecem peste toate. Luptăm din răsputeri pentru noi si tot ce rezulta din iubirea noastră. Înainte de orice suntem oameni, iar Dumnezeu iubește oamenii.Mulțumim, Doamne ca ești lângă noi mereu, ca ne înveți si ne arati drumul spre sănătate, fericire, tot ce înseamnă viață si iubire. Când crezi în Dumnezeu si El crede in tine. Iubirea noastră depășește orice limita. Te iubesc”, a scris Narcisa Moisa pe Instagram.

Prima fotografie postată de Yoannes după împăcare

Yoannes a ținut să le mulțumească fanilor pentru mesajele frumoase de ziua sa, dar și Narcisei. Manelistul nu numai că i-a mulțumit, ci i-a făcut la rândul său o declarație de dragoste!

Citeste si: Yoannes i-a lăsat cu gura căscată pe fani! Încă ține la Narcisa Moisa: „O iubesc cu toată ființa mea, doar că...”

Va multumescc tuturor pentru urari. Happy Valentine's day !!! La multi ani tuturor indragostitilor! La mulți ani, YNS. Te iubesc, regina mea, Narcisa Moisa”, este mesajul postat de Yoannes pe rețeaua socială.

Narcisa și Yoannes [Sursa foto: Instagram]