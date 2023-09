Narcisa spune tot adevărul despre relația cu Nicolae Guță, la ani buni de la despărțire! Cum se comporta artistul cu ea, atunci când era singuri: "Erau niște chestii de moment și atunci nu prea simțeam"

In articol:

Narcisa a avut parte de o viață destul de grea din punct de vedere al relațiilor sentimentale, având în vedere că a fost căsătorită cu un bărbat violent. Invitată recent în emisiunea „În Oglingă”, moderată de Mihai Ghiță, Narcisa a vorbit despre relația ei cu Nicolae Guță, despre cum s-au cunoscut, dar și cum a devenit dintr-o femeie agresată o femeie răsfățată.

Cum s-au cunoscut Narcisa și Nicolae Guță

Narcisa a avut parte de o căsnicie toxică alături de bărbatul cu care s-a căsătorit pe vremea când avea doar 15 ani. După ce acesta a ajuns la închisoare, femeia a reușit să se despartă de el, iar ulterior l-a cunoscut pe Nicolae Guță, cel care a divinizat-o pentru o bună perioadă de timp. Invitată în emisiunea moderată de Mihai Ghiță, Narcisa a povestit cum s-au cunoscut ea și celebrul manelist, dar și cum s-a înfiripat relația dintre ei.

„Mihai Ghiță: Cum te-ai întâlnit cu Nicolae Guță?

Narcisa: Pe Nicolae Guță l-am cunoscut la o petrecere, la o nuntă, și acolo i-a dat eu dedicații, una, alta. Am mai schimbat o vorbă și el mi-a zis: 'Mă Narcisa, chiar îmi ești o femeia așa, simpatică', să-i las numărul de telefon. Și i-am lăsat numărul de telefon, nici nu m-am gândit că el mă va suna. După aia am început să vorbim o lună, nu mai știu cât și ne-am reîntâlnit. De atunci am rămas împreună", a mărturisit Narcisa, în emisiunea „În Oglindă”.

Narcisa, adevărul despre clipele trăite alături de Nicolae Guță

Chiar dacă Narcisa și Nicolae Guță au avut parte și de momente mai grele, aceasta a mărturisit că au avut parte și de clipe minunate împreună.

Fosta parteneră a manelistului a dezvăluit și că multe dintre aparițiilor lor la televizor erau regizate pentru a avea raiting.

„Mihai Ghiță: Înainte să fie rău a fost bine (n. red în relația cu Guță)?

Narcisa: A fost, trebuie să recunosc. Acum nu știu dacă e bine ceea ce zic, dar știi că emisiunile mondene, care erau pentru raiting, cu înșelatul era pe bune, că m-a înșelat Guță, dar show-urile cu înjurături, vorbe deplasate, mai erau și regizate, trebuie să recunosc. Referitor la înșelatul ăsta, să știi că Guță nu înșela neapărat cu inima, el este și un pic alintat, era adică, acum nu știu, că sunt atâția ani de când nu mai suntem împreună. Mai copilăros, el lua totul ca pe joacă, erau niște chestii de moment, nu să se implice financiar, să-și facă case, copii. Și atunci nu prea simțeam, era la cântat, venea acasă, niște lucruri normale. Și eu le credeam, că voiam eu. El a stat cu mine în casă, ca om în casă este un om familist, bucătar, oferă respect femeii cu care trăiește. Am descoperit liniștea alături de el. Un om foarte cumpătat, asumat, din toate punctele de vedere", a mai povestit Narcisa în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.