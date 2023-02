Narcisa Suciu a fost la un pas de moarte! Artista a povestit clipele înfiorătoare prin care a trecut: "Am bătut palma cu moartea, dar i-am zis că mai am treabă" | EXCLUSIV

In articol:

Narcisa Suciu, artistă interpretă, a vorbit despre ce episod traumatizant a avut parte în viața ei, despre cum sănătatea ei a devenit o prioritate, despre relația cu fiica ei, Daria, dar și despre cum a luat hotărârea de a se muta în Finlanda.

Narcisa Suciu a fost la un pas să moară

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, aceasta a povestit despre cum și-a neglijat sănătatea, considerând că ea nu are nevoie de tratamente sau pastile, dar și despre cumpăna prin care a trecut, în care a fost la un pas de moarte, a făcut-o să fie mai atentă. În schimb, Narcisa a menționat că mutarea a fost mai mult pentru fiica ei, Daria, pentru că aceasta nu-și dorea să fie cunoscută. Această decizie i-a oferit posibilitatea să se ocupe mai mult de dezvoltarea ei. Cu alte cuvinte, Narcisa Suciu a zis că pe fiica ei o tratează ca pe un egal și că au o relație de prietenie.

Narcisa Suciu este o artistă iubită și ascultată de români, dar care s-a stabilit de ceva timp în Finlanda. Aceasta ne-a povestit despre cel mai cumplit moment prin care a trecut vreodată și anume ziua în care era să moară.

Credința și puterea au ajutat-o și așa ne-a spus povestea ei.

"În vara ce a trecut, am trecut pe lângă moarte, ne-am întâlnit, am dat mâna puțin și i-am zis că mai am un pic de treabă. În momentul în care eu speram să nu plec, mi-am promis și am promis că dacă scap, o să mă duc să cânt oriunde vrea cineva să mă asculte, în orice localitate, oricât de mică, oricât de mare. Anul ăsta asta vreau să fac, să apuc să cânt la toate festivalurile de folk din țară. Vreau să ajung și cu cărțile mele la mai multe librării. Dacă o să fiu sănătoasă, le fac pe toate. În momentul ăsta, am început să prețuiesc altfel lucrul ăsta la care nu mă uitam foarte atent. Eu știam că sunt un om sănătos, că nu mi se întâmplă niciodată nimic, nici măcar nu răcesc, nu sunt nevoită să iau niciun fel de medicamente și aveam senzația că așa va fi pentru totdeauna. Acum, după ce am trecut prin episodul ăsta, știu că nu e chiar așa și că trebuie să fiu un pic mai atentă la mine.", a declarat Narcisa Suciu.

Citeste si: Șoferii care l-au ocolit pe bărbatul căzut pe mijlocul bulevardului din Alba Iulia riscă amenzi sau chiar închisoare! Ce spun autoritățile- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Cât de frică i-a fost Narcisei Suciu de moarte?

Narcisa Suciu mărturisește că fiecărui om îi e frică de moarte, însă ea nu s-a speriat atât de tare. Deși era un moment cumplit, simțea că totul va fi bine și că zilele ei pe pământ nu s-au sfârșit.

"Citeam despre Epicur care spunea că absolut tuturor ne e frică de moarte și e normal. Cumva îmi era foarte clar că nu e momentul în care se termină. Îmi era clar că o să scap, știam că e doar o cumpănă peste care trebuie să trec. Numai că intervin secundele alea de îndoială, dar dacă totuși...dacă totuși asta a fost? Speriată cu adevărat nu am fost nicio secundă. Mi-era foarte clar că se termină, că o să plec acasă.", a mărturisit Narcisa Suciu, la WOWnews.

Citeste si: “Am fost la mama și acum plec spre casă.” De ce Oana Roman nu își duce acasă mama. Ce a pățit fosta soție a lui Petre Roman- kfetele.ro

Citeste si: Mărțișor 2023. Mituri despre firul alb-roșu oferit în prima zi de primăvară. Tot ce trebuie să știi despre simbolul care vestește începutul primăverii- stirilekanald.ro

Citeste si: Leonardo DiCaprio s-a întors la Madalina Ghenea? Cum au fost surprinși cei doi într-un club din Milano- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!