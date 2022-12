Narcisa Suciu, poveste dură de viață. Și-a pierdut părinții la o vârstă fragedă, însă după moartea mamei, vedeta i-a interzis tatălui să-și refacă viața. „Peste cadavrul meu”

In articol:

Narcisa Suciu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din România. Vedeta a făcut o serie de dezvăluiri în legătură cu viața sa personală, care nu a fost deloc prietenoasă cu ea în tinerețe.

Artista și-a pierdut mama la vârsta de 17 ani, iar 7 ani mai târziu, tatăl ei a decedat. Narcisa Suciu a fost fermă cu tatăl ei și i-a interzis total să își refacă viața după moartea mamei sale.

În anul 2011, Narcisa Suciu a decis să părăsească România, cu toate că aici construise o carieră de succes și s-a mutat în Finlanda alături de fiica sa, Daria. Cu toate că toată viața sa este acum în țara nordică, vedeta vizitează România foarte des pentru a se întâlni cu oamenii apropiați.

Nici artista nu a fost departe de a-și pierde viața, fiind operata de urgență. Aceasta a avut un apendice perforat care a declanșat septicemie. Aceasta a fost supusă la o intervenție chirurgicală care a durat 4 ore, însă și-a revenit, fiind pusă pe picioare.

Narcisa Suciu nu a acceptat ca tatăl ei să-și refacă viața după moartea mamei sale

Narcisa Suciu și-a pierdut mama la vârsta de 17 ani, fiind un moment foarte greu pentru artistă. Aceasta nu a acceptat ca tatăl ei să-și refacă viața cu altă femeie și chiar și astăzi, vedeta se învinovățește pentru acest lucru.

„ Tata, după un an de la moartea mamei, mi-a spus că este timpul să aducă pe cineva nou în casă și i-am spus «peste cadavrul meu, încearcă numai să vedem ce iese». Probabil nu-l pierdeam atât de devreme și pe el, probabil nu mai avea motiv să trăiască”, a povestit artista, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Moartea mamei a fost urmată de o perioadă foarte dificilă pentru artistă, fiind momente din viața sa când nu își mai putea imagina fața sau vocea celei care i-a dat viață. Mama Narcisei Suciu a fost răpusă de cancer, o boală incurabilă și fără speranță la acea vreme.

„ Părinții mei s-au dus destul de devreme. Mama mea a murit când eu aveam 17 ani și ea avea 51, iar pe tata l-am pierdut când aveam 24 de ani. Cancer. Este cuvântul care pe vremea aia era o condamnare la moarte. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum îi suna vocea. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum arăta. Țin minte că avea niște zile în care se simțea rău, dar altfel dormea extrem de puțin, ea avea 4 copii. Se culca ultima și se trezea prima. Era foarte harnică.”, a mai povestit Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu și-a pierdut fratele

În urmă cu un an, Narcisa Suciu și-a pierdut și fratele, care era diagnosticat cu ciroza hepatică. Cei doi erau certați de mai bine de doi ani, iar artista regretă și la acest moment că nu s-a împăcat cu fratele ei până să fie prea târziu.

„ Se face un an de când l-am pierdut pe fratele meu cel mare, avea 56 de ani. Ciroză hepatică. Eu aveam spectacol la Brăila în seara aia și m-am trezit la 6 să plec spre Sibiu. Medicul lui era fosta mea colegă din copilărie și m-a sunat la 6 și ceva și mi-a zis că a murit.

Asta nu am povestit-o nimănui. Noi am avut o relație foarte apropiată. El a locuit cu mine după ce am născut-o pe Daria și m-a ajutat să o cresc. Ne certasem și nu mai vorbeam de vreo 2 ani. Este un regret undeva.”, a mărturisit vedeta.

