Natalia dă cărțile pe față după ce a fost eliminată din Casa Iubirii! De ce a oprit cunoașterea cu Marinel: “Nu aș putea fi cu un lăutar” | EXCLUSIV

Natalia, eliminată din Casa iubirii, face primele declarații după cea de-a doua ieșire din casă, despre relația cu Marinel, dar și despre prietenia reparată cu Bianca. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Natalia a povestit despre cum s-a apropiat de Marinel, dar și despre cum și-a dat seama că nu este ceea ce ea are nevoie.

Natalia dezvăluie motivul pentru care nu l-a vrut pe Marinel

Tot aceasta a vorbit despre conflictual creat de Radu și despre el spunând că este cea mai perverse persoană din casă și că atunci când vorbește de Cristina, iubita lui, exagerează, nu este în totalitate sincer. Reacția pe care a avut-o Nona când l-a propus spre eliminare pe Ionuț, ne este explicată de Natalia, care spune că ar putea forma un cuplu cu Ionuț, dar este foarte îndrăgostită de Patrick, mai îndrăgostită decât este el.

Natalia și Marinel au fost în cunoaștere, însă după ce ea a fost eliminată din casă, totul s-a încheiat. Acu, Natalia dă cărțile pe față și spune de ce nu a vrut să formeze un cuplu cu lăutarul.

"Marinel fiind cântăreț și cântând mai ales în weekenduri mai mult, scopul lui fiind de a deveni cântăreț profesionist, să devină acesta jobul lui principal, îți dai seama că el își dorește foarte mult să devină mai popular, să cânte cât mai mult și în timpul săptămânii. Eu nu mă simt pregătită, nu vreau. Nu am nimic contra cântăreților, lăutarilor, chiar îi respect, dar lângă mine nu aș vedea un lăutar, pentru că nopțile nu o să le petreacă cu mine. Eu muncesc toată săptămâna și îmi las weekendurile libere să merg undeva, să vizitez ceva cu iubitul meu, iubitul meu nu o să fie niciodată, pentru că va fi mereu la cântări. Eu asta nu îmi doresc. Am gândit mai mult cu creierul. Inima era 50-50. Era atras de mine, dar nu a făcut cine știe ce pași ca să mă conving.", a declarat Natalia.

Ce a simțit Natalia pentru Marinel?

Nataliei i-a fost drag de Marinel, însă nu l-a văzut ca pe un iubit. A încercat să fie mai mult între ei, ba chiar l-a sărutat, însă...fără rezultat.

"În cunoașterea cu Marinel am încercat să mă relaxez, să las creierul și să pun inima mai mult, de asta am înaintat atât de mult cunoașterea cu el, dar nu am reușit. Am vrut să mă liniștesc, să îmi creez tot felul de teorii, că hai că poate o să fie bine. Am zis să încerc să îl sărut să văd ce simt. Nu pot să zic că am simțit ceva, a fost un pupic. Poate că am vrut să fie mai mult, poate că nu.(...) El a venit și să se promoveze, a zis-o el singur. Marinel a dat de înțeles că ocup un loc degeaba, că poate intra o altă fată pentru el.", a mărturisit Natalia, la Culisele Iubirii.

