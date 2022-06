Natalia, despre Albert: “Are experiență de televiziune” Fosta concurentă de la Casa Iubirii dă cărțile pe față! | EXCLUSIV

In articol:

Natalia, eliminată din Casa iubirii, vorbește în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, despre concurenții din competiție, despre cuplurile formate, dar și despre relația de prietenie pe care a creat-o cu aceștia. Natalia a declarat că Sorin se gândește la o relație serioasă, chiar la o familie și că așteaptă fata potrivită pentru el.

Natalia, adevărul despre Albert

Aceasta a vorbit și despre scandalul cu Albert, spunând că nu-l urăște pe acesta, dar că multă lume a condamnat-o din cauza lui.

În cadrul emisiunii, Natalia a avut un parcurs frumos, însă finalul a fost presărat cu un scandal care a aruncat casa în aer, protagonist fiind Albert, un alt fost concurent. În urmă cu ceva timp, tânărul a fost prezent în platoul WOWbiz și a declarat că eliminarea lui a fost pusă la cale de Natalia, drept răzbunare, un plan bine conceput. Acum i-a venit rândul Nataliei să își spună partea și să dezvăluie ce s-a întâmplat, de fapt, între ei, în casă.

"Nu acceptă să fie refuzat. Chestia asta a și spus-o în emisiune. Pentru faptul că eu l-am refuzat, a doua zi a venit și m-a sărutat.(...) După eliminarea mea, nu m-a contactat Albert și nici eu pe el și nici nu o să fac chestia asta. Eu nu pot fi fericită pentru nefericirea altuia. Am povestit ce s-a întâmplat, nu m-aș mai fi îndreptat niciodată spre el și nici fetele din casă. A fost eliminat, pentru a putea intra alt băiat. Nu mai avea loc în casă. Nu mi s-a părut că el caută ceva serios în casă, ci doar o aventură.", a declarat Natalia.

Cum a reacționat familia Nataliei la scandalul cu Albert?

Acum, după ce a părăsit casa, Natalia susține că nu a mai luat legătura cu Albert.

Aceasta a povestit cum a reacționat mama ei la cele întâmplate, însă i-a oferit imediat și explicația.

"Nu-i port pică lui Albert. Nu știu ce face, cum este, nu m-a interesat sincer. Nu îi port pică, nu urăsc pe nimeni. Mami s-a îngrijorat mult și m-a întrebat ce s-a întâmplat, cum a fost, dar Albert are experiență de televiziune știe cum să vorbească, știe cum să se dea. Când vorbea cu mine, părea că tot ce spune e adevărat. El are o tehnică, pe care am văzut-o și la Larisa și la Kinga.", a mărturisit Natalia, în emisiunea Culisele Iubirii.