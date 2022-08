Natalia, părerea sinceră despre cuplul lui Sorin! "Eu și Nicoleta avem lucruri în comun" | EXCLUSIV

In articol:

Natalia, fostă concurentă Casa iubirii, este invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici. Natalia a vorbit despre cuplul format de Sorin și Nicoleta, despre ce simte acum pentru Sorin, despre părinții ei, dar și despre evoluția concurenților din Casa Iubirii.

Natalia, despre cuplul format de Sorin și Nicoleta:" I mportant e să fie un cuplu și după emisiune"

În plus, aceasta a mărturisit că păstrează legătura cu foști concurenți.

Natalia a avut un parcurs frumos în emisiune, însă a plecat și nu a reușit să finalizeze povestea cu Sorin. Aceasta a mărturisit că mama ei a fost la curent cu tot ce trăia fiica ei în Casa Iubirii și și-a format o părere despre Sorin. Iată ce a spus despre îndrăgitul concurent.

"Mamei i-a plăcut mult de Sorin la început, pe parcurs și-a schimbat părerea după ce a auzit niște expresii pe care le-a spus despre mine la nervi. S-a supărat puțin pe el, nu i-a plăcut câteva secvențe în care mi-a vorbit urât, dar acum are numai de bine de spus despre el.", a declarat Natalia.

Citeste si: Cine este Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș. "Mă gândesc întâi la el și apoi la mine în tot ceea ce fac”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Acum, Sorin trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Nicoleta. Natalia a urmărit emisiunea în tot acest timp și a decis să își spună opinia despre cuplul lor.

Ba mai mult, a reacționat la faptul că fanii au asemănat-o mult cu blondina din emisiune.

"Am o părere bună, se potrivesc, ea este foarte frumoasă, a făcut o alegere foarte bună Sorin, dar mi s-a părut foarte pripit, foarte rapid tot la ei. Din exterior pot spune că sunt foarte fericită pentru Sorin, dar important e să fie un cuplu și după emisiune. La aspectul fizic, eu și Nicoleta nu semănăm deloc. Poate suntem finuțe amândouă și avem un gust vestimentar care se aseamănă, suntem calme. Avem lucruri în comun, dar nu cred că semănăm sau Nicoleta mă copiază.", a mai mărturisit Natalia.

Ce a sfătuit-o Andra Volos pe Natalia, înainte să intre în casă

O bună prietenă de-ale Nataliei este Andra Volos, o prezență foarte urmărită în spațiul public. Înainte să intre în casă, Andra i-a oferit câteva sfaturi prețioase prietenei ei.

"Când m-am încris la Casa Iubirii, Andra Volos m-a sfătuit să nu am încredere în fete deloc. Să vorbesc, dar să nu le spun chestii despre mine, secrete, dar nu prea am ascultat-o, pentru că eu sunt o fată, ăsta poate fi și un defect, care dă credit oamenilor. Eu mă consider o fată pozitivă și bună. Mă gândesc că dacă pot să fac bine, primesc același lucru. Într-adevăr am riscat, m-am deschis Iolandei, Grațielei.", a povestit Natalia, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!