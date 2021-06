Natalia, soția tânărului dispărut în apele Jiului, apel disperat: ”Eu nu mai am puterea să fac ceva”. Prietenii lui Mihai s-au mobilizat și merg să-l caute

Natalia si Mihai [Sursa foto: Facebook] 13:34, iun 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

Natalia Diana Beuran, soția lui Mihai, târnăul de 28 de ani care a căzut dintr-o barcă în apele Jiului și este de negăsit, cere ajutorul oamenilor cu suflet bun, să ajute la căutarea bărbatului. Mihai este dispărut de aproape o săptămână, iar autoritățile îl caută, însă fără vreun rezultat.

Prietenii lui Mihai s-au mobilizat și merg să-l caute pe tânăr.

” Apelez și eu la toți care îl știu sau îl cunosc pe Mihai Beuran sau poate au auzit de vestea ca a plecat cu o barca pe JIU și a căzut din ea... sa ne unim toți și sa mergem la locul unde sa întâmplat sa verificăm sa ne uitam atenți pe marginea Jiului 3-4-5 KM fiecare cu ce poate și cum poate. Are o soție care trebuie sa nască zilele astea are o mama și un frate care suferă pe tema asta, haideți fiecare sa mergem acolo și sa verificăm cu atenție dacă autoritatiile nu o fac! Am cerut sprijinul și unor prieteni Foști Militari din Legiune, vor veni și ei dar trebuie sa fim mai mulți... este nevoie de Bărci cu motor care sa aibă peste 20 cai, eventual barca cu diapozitiv SONAR.. pescari profesioniști, scafandrii de nivel 2-3, haideți sa facem ceva cu cât mai mulți cu atât mai bine! Toată familia lui nu doarme, stau in tensiune!!! Orice ajutor este bine venit iar dacă este cazul plătesc eu deranjul la cine poate ajuta cu ceva”, este mesajul unui prieten, postat pe Facebook.

Natalia, soția lui Mihai, strigăt de ajutor

Natalia Diana Beuran, soția lui Mihai, le cere ajutorul oamenilor, pentru a merge alături de prietenii tânărului dispărut să-l caute. Reamintim că, Mihai este dispărut de aproape o săptămână, după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică în apele Jiului.

Acesta se afla cu un prieten, care a supraviețuit.

” Va implor cine ne cunoaște și vrea sa ne ajute sa îmi găsesc și eu soțul, autoritățile nu au putut face mare lucru ,am fost pe fiecare zi sa caut pe uscat, în schimb pompierii mi au răspuns ca nu își risca viata pentru a intra după soțul meu, e strigător la cer, eu nu mai am puterea de a mai face ceva, de aceea știu ca soțul meu e bine și în viata, asta simt eu ,oamenii buni. Va rog haideți sa îl cautam ..În curând o sa devina tătic peste puține zile, și asta era visul lui sa își strângă soția și copilul la piept ..Îmi iubesc soțul din toată fiinta mea și tot încerc sa fac ceva ...Va rog și îl rog pe Dumnezeu sa nu îl ia la el ,sa îl lase lângă familia lui”, a scris soția lui Mihai, tânărul gorjean dispărut în apele Jiului.