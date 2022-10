Nataliei i s-a pus pata pe un concurent din Casa Iubirii! Are iubită, dar nu îi pasă: "Este foarte drăguț" | EXCLUSIV

In articol:

Natalia, fostă concurentă în Casa iubirii, a vorbit despre lucrurile noi apărute în viața ei. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, prin intermediul skype deoarece locuiește în Italia, Natalia a declarat că în acest moment este singură și că nu are timp de o nouă relație.

Natalia îl simpatizează pe Emanuel

Tânăra e menționat că are o relație de prietenie de lungă durată cu Andra Volos și că în momentul în care a venit în România, i-a făcut acesteia o surpriză. Natalia a vorbit și despre foștii colegi de emisiune, spunând că îi pare rău că Ionuț și Larisa s-au despărțit, că se bucură mult pentru relația pe care Maria și George o au și că încă păstrează legătura cu Grațiela.

Natalia, deși este eliminat din Casa Iubirii, încă este la curent cu ce se întâmplă acolo. Există un concurent care i-a atras atenția, dar care are deja o relație. Deși spune că nu este nimic între ei, gesturile vorbesc de la sine.

"Nu îl cunosc pe Emanuel. Ne urmărim pe Instagram. A făcut odată un live, când el abia a intrat în Casa Iubirii. Am intrat și eu pe live-ul lui, m-a salutat, l-am salutat și era un moment amuzant, pentru că toți în acea perioadă vorbeau despre mine. Nu mă cunosc cu Manu, nu am vorbit niciodată cu el. Este genul meu așa și așa. La înfățișare este foarte drăguț știu dacă este corect să vorbesc acum, pentru că este în relație cu Andreea, este bine." , a declarat Natalia.

Natalia, prietenă de nădejde pentru Andra Volos

Natalia și Andra Volos au o prietenie rar întâlnită. Cele două sunt foarte apropiate, iar, de curând, Natalia i-a făcut prieteni ei o surpriză frumoasă, când avea nevoie mai mare.

"Eu și Andra Volos suntem prietene de 6-7 ani. Am venit în România, pentru că știam că Andra nu se simte bine. Eu fusesem în România, în Moldova, recent, nu mai plănuiam să mai merg, am zis gata, este de ajuns, destul. Dar, uite că Andra era în România și mi-a zis că se simte rău, trebuie să facă niște controale, analize și îi e frică. Eu în sufletul meu am simțit nevoia de a merge la ea, de a o susține. Nu se aștepta să vin, nici nu mi-a zis ce are. Când m-a văzut, s-a emoționat, avea lacrimi în ochi.", a mărturisit Natalia, la Culisele Iubirii.

