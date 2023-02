Naţionala României a pierdut încă doi jucători. Doi puşti de mare viitor au ales să joace pentru Canada

In articol:

Trei fotbalişti români reprezintă în acest moment Canada, la echipele naţionale. După ce Theo Corbeanu a jucat deja mai multe meciuri pentru prima reprezentativă a "Frunzei de Arţar", alţi doi jucători de mare viitor şi-au făcut debutul pentru naţionala sub 17 ani a Canadei.

Andrei Dumitru şi Erik Pop au debutat pentru naţionala sub 17 ani a Canadei

În timp ce România duce lipsă de fotbalişti de valoare, iar în campionatul nostru se perindă tot felul de jucători străini de mâna a doua, Canada recrutează chiar din ţara noastră. Andrei Dumitru şi Erik Pop ar fi putut evolua pentru România, dar canadienii s-au mişcat mai repede şi i-au convins pe cei doi să joace pentru "Frunza de Arţar".

Andrei Dumitru şi Erik Pop au evoluat pentru reprezentativa sub 17 ani a Canadei, în victoria cu Trinidad & Tobago, din Campionatul CONCACAF U17. Au jucat apoi şi în meciul cu Barbados, scor 2-0 pentru canadieni.

Andrei Dumitru are 16 ani şi este legitimat la FC Toronto, echipă care evoluează în Major League Soccer. Mijocaşul ofensiv vorbeşte fluent româna, engleza şi franceza, iar ambii săi părinţi sunt români.

Tatăl său s-a născut în Bacău, în timp ce mama este din Bucureşti.

Andrei Dumitru [Sursa foto: Captură]

Erik Pop are 17 ani şi joacă în Germania, pentru Karlsruhe. A început fotbalul în Canada şi a trecut la formaţia germană în acest an, unde joacă pentru echipa sub 17 ani. Tatăl său, Gabriel Pop, a jucat şi el fotbal, la echipe din România şi Canada.

Erik Pop [Sursa foto: Twitter Canada Soccer]

Theo Corbeanu are deja 7 meciuri la naţionala mare a Canadei

Canada nu mai este o echipă naţională exotică, pentru că în America de Nord s-a investit mult în fotbal, iar rezultatele au început să apară. Alphonso Davies (Bayern Munchen), Jonathan David (Lille) sau Tajon Buchanan (Brugge) sunt câţiva dintre fotbaliştii de mare valoare care au jucat la Cupa Mondială din Qatar, alături de naţionala Canadei.

Cu reprezentativa "Frunzei de Arţar" cochetează deja şi un român. Theo Corbeanu (20 de ani) a bifat şapte partidei pentru naţionala Canadei şi a înscris de două ori. Mijlocaşul crescut de Wolves a jucat şi pentru naţionalele U16 şi U17 ale României, dar având şi cetăţenie canadiană, a preferat ca la seniori să evolueze pentru nord-americani. În prezent, Theo Corbeanu este împrumutat de Wolves la Arminia Bielefeld.

