”Ne-a transformat viața într-un calvar”. Tatăl lui Marian Drăgulescu dă de pământ cu Larisa! Ce a dezvăluit acum?

Marian Drăgulescu a cunoscut de la o vârstă fragedă succesul pe plan profesional, fiind unul dintre cei mai buni gimnaști ai țării.

Însă la capitolul ”amor”, norocul nu i-a surâs la fel de ușor. Gimnastul a trecut prin două mariaje eșuate, are doi copii, iar acum se iubește cu o a treia femeie.

Toni și Larisa Drăgulescu au fost la cuțite

Dacă la acest moment s-a așternut liniștea și peste viața sa personală, trecutul nu a fost deloc unul asemănător. Pe vremea când se iubea cu Larisa Drăgulescu, dar mai ales după divorțul din 2009, scandalurile în care a fost implicat el și familia lui nu au fost deloc puține.

La acea vreme, mama copiilor săi îl acuza de agresiune, iar plângeri penale îi făcea Larisa și fostului ei socru.

Toni Drăgulescu era acuzat de fosta noră că-și lovea nepoții și se comporta urât cu ei. În replică, cel care mereu l-a apărat pe gimnast, nu a fost deloc blând în declarații.

Tatăl lui Marian Drăgulescu spunea că viața de familie li s-a schimbat în rău de când a apărut Larisa și scandalurile pe care le provoca mereu. El având șapte plângeri la poliție din partea acesteia.

„Pe lângă faptul că ne-a transformat viaţa într-un calvar, din cauza scandalurilor interminabile, ori de câte ori i-am avut pe nepoţi la mine, mi-a făcut plângere la Poliţie că i-aş fi bătut, că m-as fi purtat urât cu ei. Am vreo şapte astfel de plângeri din partea ei. Chiar credeţi că poate fi considerată normală?” spunea tatăl lui Marian Drăgulescu în urmă cu mai mult timp, conform Spynews.

De altfel, considera bărbatul, Larisa Drăgulescu, despre care spune că nu are școală și nici vreo pregătire anume, făcea din țarțar armăsar doar pentru a-și câștiga statul de vedetă. Asta pentru că, subliniază el, transformarea roșcatei de după divorț, față de femeia pe care el o știa și alături de care a trăit fiul lui, a fost una radicală.

„Am rămas uimit când am văzut ce poate debita această femeie. Eu cred că aici este vorba de strigătul de disperare al unei femei care vrea cu orice chip să iasă în faţă, să fie vedetă. Îi sugerez să se apuce de scris, poate are mai mult talent. Că de vorbit, văd că vorbeşte vrute şi nevrute. Când era cu Marian nu scotea un cuvinţel! Această femeie nu are şcoală, nu are nici o pregătire, dar o duce bila să debiteze astfel de tâmpenii”, mai povestea Toni Drăgulescu.