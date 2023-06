"Ne-a trimis o bombă" Brigitte Pastramă a trecut prin clipe de coșmar în ziua nunții. Ce s-a întâmplat când a îmbrăcat pentru prima oară rochia de mireasă. Ea și soțul ei au fost la un pas de moarte

In articol:

Brigitte Pastramă a fost mai sinceră ca niciodată și, invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, bruneta și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit fără rețineri de prima sa dragoste, Tavi Sfăt, primul soț și tatăl fiului ei.

Citește și: Brigitte Pastrama, prima reacție după incidentul din trafic! Bruneta a fost bună de plată: „Eu sunt șocată. Nici nu m-aș fi gândit vreodată că pățesc așa ceva”

Vedeta a povestit fără rețineri cum s-a îndrăgostit de regretatul ei partener, dar și sacrificiile pe care le-a făcut pentru a avea o relație cu acesta. Pentru că la momentul respectiv era extrem de îndrăgostită de el, iar părinții brunetei nu erau de acord cu relația lor din cauza diferenței de vârstă dintre ei, Brigitte a decis să fugă de acasă, doar pentru a putea fi împreună cu bărbatul iubit.

Citește și: Brigitte Pastramă, oprită pe stradă, în Dubai. Nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat. A fost luată total prin surprindere

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

"Eu la 19 ani am plecat de acasă. Când l-am cunoscut pe primul meu soț. Părinții mei nu au fost de acord cu relația și am fugit de acasă. Am fugit cu un sac de cartofi și cu un televizor alb-negru, pur și simplu. Atunci mi-am luat viața în mâini. Lucrasem un an în București, la Zina Dumitrescu, câștigasem Miss Personalitate România, câștigasem câteva concursuri de manechine, dar încă locuiam cu ei. Apoi l-am cunoscut pe cel care a fost tatăl lui Robi, care a decedat. Ei nu au fost de acord, era cu 13 ani mai în vârstă ca mine, ei considerau că era prea devreme pentru mine. Plus de asta, eu am fost fata mare și na, când au aflat că nu mai sunt, s-au supărat foarte tare. M-a pus mama să iau Biblia în mână și să jur și n-am mai putut, i-am spus adevărul și m-a bătut.(...)

Tata mi-a pus condiții, ori mă despart de el, ori dacă nu să plec de acasă. Mama mi-a zis: "Jură că tu nu te-ai culcat cu omul ăsta", și n-am putut, am spus adevărul. Atunci s-au supărat foarte tare și m-au pedepsit. Așa am plecat. Mi-am închiriat o garsonieră, el nu era din acel oraș. Părinții mei au crezut că o să fie doar o lecție și mă voi întoarce.”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce s-a întâmplat atunci când Brigitte și Tavi și-au unit destinele

În ziua în care Brigitte și Tavi și-au unit destinele, cei doi au avut parte de un eveniment care ar fi putut duce la o adevărată tragedie.

Citește și: Ce sacrificii a făcut Brigitte Pastramă pentru a începe o viață nouă în Dubai?! Vedeta a cheltuit o mulțime de bani: „Sper ca Florin să se acomodeze aici”

Citeste si: „Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă.” Flavius Nedelea a vorbit pentru prima dată, după ce el și Anamaria Prodan au mers pe drumuri separate- kfetele.ro

Citeste si: FOTO/VIDEO- Șerpii pun stăpânire pe România! Imagini halucinante din Drobeta și Cluj, acolo unde reptilele se simt ca la ele acasă: „Șarpe de peste 150 de cm!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Fanii lui Taylor Swift au purtat scutece pentru adulți la concertul ei. Motivul șocant pentru care au recurs la acest gest- radioimpuls.ro

Deși trebuia să fie una dintre cele mai frumoase zile din viața lor, aceștia au fost la un pas de moarte, asta pentru că un fost partener cu care bruneta avusese o relație înainte de căsătoria cu Tavi, a trimis o bombă în locul unde se desfășura nunta, totul pentru că bruneta l-a ales pe Tavi, în locul lui.

„El era un om de afaceri, eu aveam 19 ani. M-am îndrăgostit de el iremediabil, eu îl vedeam numai pe el, făceam orice pentru el. Eu lucram în București, model, dar am venit că aveam o restanță. M-a invitat o prietenă la discotecă și m-a văzut el. După aia a început să mă sune, ne-am îndrăgostit, ne-am întâlnit pe ascuns.

Am renunțat de multe ori la cariera mea de model pentru Tavi, că era foarte gelos. Nu voiam să-l pierd, pur și simplu. Nu mă lăsa să muncesc, voia să mă întrețină el numai așa cu puțin, ca să nu-l părăsesc. Dar îl iubeam foarte mult și până la urmă chiar am acceptat asta. Dar, de exemplu, am avut o relație cu un bărbat foarte, foarte bogat, care în momentul în care m-am căsătorit cu el (n. red cu primul ei soț), ne-a trimis o bombă. M-am despărțit de Tavi pentru că eu mai aflam de iubitele lui, cum avea discoteci. M-am despărțit, că n-am mai suportat, după am avut o relație cu un tip foarte bogat. Și după aia Tavi a plâns, m-a cerut de nevastă și m-am măritat cu el și na, a explodat o bombă. Toată lumea s-a speriat. Dumnezeu m-a protejat", a mai dezvăluit Brigitte Pastramă.