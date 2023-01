Ne-am convins! Raluca Pastramă are o mare responsabilitate în casă și noi avem dovada. Criza nu pare să o afecteze | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Pastramă este fosta soție a lui Pepe și actuala parteneră de viață a lui Ibrahim, cel alături de acre a devenit mamă pentru a treia oară, după ce i-a dăruit artistului latino două fetițe.

Raluca Pastramă a umplut coșul la cumpărături

După trei sarcini arată demențial și se ocupă de familie intens.

Raluca Pastramă le face toate poftele copiilor și partenerului de viață, ne-am convins. Paparazzi WOWbiz au surprins-o la cumpărături, într-un supermarket, unde a luat tot ce era nevoie și în plus. Coșul dădea pe afară, dar produsele abia încăpeau pe bandă. Noi știam că e criză în România, dar se pare că pe Raluca Pastramă nu o afectează.

Relaxată, îmbrăcată lejer, într-o pereche de blugi care îi punea în valoare foarte bine posteriorul și-a petrecut mare parte din timp stând la coadă la casa de marcat. Ce-i drept avea ceva de așteptat, având un coș plin cu vârf. Până atunci, ca să mai treacă timpul, Raluca a început să mănânce o gustare și să facă o filmare în magazin, poate merge de-un story. Așa trebuie să arate și să fie o mamă în timpul liber.

Bravo, Raluca Pastramă!

Cum a trecut Raluca Pastramă peste divorțul de Pepe?

Despărțirea de Pepe a venit la pachet cu multă suferință și confuzie pentru Raluca Pastramă. Primele luni după despărțire au fost critice pentru fosta soție a lui Pepe. Pierdea în greutate pe zi ce trece, având nevoie de luni bune pentru a

se reface. La ceva timp după divorț, Raluca Pastramă a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, dar și despre cum a reușit să-și învingă cele mai copleșitoare stări de tristețe.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă... Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram că o umbră. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc.”, a spus Raluca Pastramă în cadrul unei emisiuni TV.

Raluca Pastramă, mamă pentru a treia oară

Vara anului 2022, Raluca Pastramă a retrăit unul dintre cele mai frumoase momente pentru o femeie. Frumoasa brunetă a adus pe lume încă o fetiță. Micuța este fiica lui Ibrahim, afaceristul cu care bruneta s-a căsătorit vara aceasta.

Fosta soție a lui Pepe și-a revenit rapid după naștere, în prezent fiind într-o formă de zile mari! La acel moment, anunțul că Raluca a născut a venit de la iubitul ei Ibrahim, care a postat și o fotografie în mediul online.

