„Ne-am despărțit drumurile” Smiley, declarații neașteptate, înainte cu câteva zile de nuntă! Ce s-a întâmplat, de fapt, între artist și Gina Pistol în vacanță

In articol:

Cu doar câteva zile înainte de marele eveniment, Gina Pistol și Smiley au plecat într-o scurtă vacanță la Londra, acolo unde au avut parte de distracție, shopping, de relaxare, dar și de muncă. Faptul că se află la mare depărtare de casă nu-i scutește de pregătirile pentru nuntă, chiar dacă în ultima vreme doar cu acest aspect și-au ocupat timpul.

Pentru că le-au promis fanilor lor că le vor arăta mai multe imagini din vacanță, Smiley s-a ținut de promisiune, așa că a început „daily-tok”, acolo unde postează câte un clip pentru fiecare zi petrecută în vacanță. Cu o zi în urmă au mers la shopping, dar s-au ocupat și de lista cu invitați, cum îi vor așeza la mese.

Citește și: Cine este Monica Pușcoiu de la Chefi la Cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Sorin Bontea

Citeste si: Cutremur de 7,1 grade astăzi! Unde a avut loc și câte replici a avut- kanald.ro

Citeste si: Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sâmbătă. Seismul a fost urmat de o replică de 6,5- stirileprotv.ro

Gina Pistol și Smiley, muncă și relaxare

În timpul zilei, cei doi au mers la cumpărături în speranța că vor găsi un costum de ginere care să fie pe placul lor, însă fără succes. Chiar și așa, Smiley nu a plecat cu mâna goală, ci cu mai multe tricouri și pantaloni scurți pentru luna de miere.

La un moment dat, însă, cei doi viitori soți s-au despărțit, pentru că Smiley a plecat la studio pentru a înregistra mai multe piese, iar Gina Pistol în oraș pentru a căuta pentru fiica lor cărticele cu Michael Jackson, așa cum le-a indicat părinților ei încă de la plecare.

Citește și: Bianca Avram, finalistă la Românii au Talent 2023. Concurenta: „Mă simt mult mai pregătită decât în semifinală!”

Citeste si: „Simțeam că ajungem acolo, dar nu am avut curaj.” Deea Maxer a vorbit public, pentru prima dată, despre divorțul de Dinu. Ce declarații a făcut artista despre ceea ce s-a întâmplat în relația lor- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă, cu o zi înainte de Sf. Constantin și Elena?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce se întâmplă cu divorțul Ancăi Țurcașiu de fostul soț? Vedeta este nevoită să plătească sume mari pentru partaj- radioimpuls.ro

„Am început ziua corespunzător, bineînțeles, cu listele de invitați pentru nuntă și alezarea la masă, apoi ceai rapid și după aceea ne-am despărțit drumurile. Eu am mers pe drumul meu, iar Gina a mers pe drumul ei. Am ajuns la primul studio, la prima sesiune, am făcut o piesă fantastică de dans, după care am pornit ușor ușor spre a doua sesiune. Între timp, Gina a avut o misiune foarte clară, să găsească o cărticică cu Michael Jackson pentru fiica noastră, Josephine. Bineînțeles că a găsit-o după ce s-a rătăcit printre rochii și pantofi. Între timp eu am ajuns la al doilea studio și am mai făcut încă o idee foarte frumoasă de piesă. Cam atât pentru astăzi. La final vă garantez că ne-am întâlnit în aceeași cameră.”, a spus Smiley în mediul online.