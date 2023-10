„Ne-am rupt capu’ și sufletu’ unul altuia” Ana Pandeli, mesaj neașteptat în online, de ziua de naștere a lui Codin Maticiuc. Mărturisiri neștiute despre relația lor de iubire

In articol:

Ziua de 5 octombrie aduce o mare sărbătoare în familia lui Codin Maticiuc, căci astăzi împlinește 43 de ani.

Ca o tradiție, alături de partenera sa de viață și prietenii săi, vedeta a sărbătorit cum se cuvine noaptea trecută, într-un local de fițe.

Ana Pandeli, declarație de iubire pentru Codin Maticiuc

Acum, însă, după distracția nocturnă, Ana Pandeli i-a înmuiat sufletul lui Codin cu un mesaj la care puțină lumea se aștepta, având în vedere cât de discretă este cu viața lor de cuplu.

Pe Instagram, Ana Pandeli a publicat o serie de imagini de familie, în dreptul căreia și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit la superlativ despre relația ei cu cel care cândva era numit crai de Dorobanți, dar și despre fericirea și binele cu care acesta a intrat în viața ei.

Ana Pandeli se arată recunoscătoare pentru iubirea copilăroasă și nebună pe care o trăiește alături de actor și îi mulțumește pentru că a fost, încă de la începutul relației lor, un tată implicat pentru fiul ei.

Pentru toate aceste lucruri și nu numai, bruneta l-a asigurat pe Codin Maticiuc de toată iubirea pe care i-o poartă, făcându-l să realizeze că este un fericit al sorții alături de ea și de copiii lor.

”De ziua mea ai scris o carte pentru copii în care ai descris povestea noastră. Eu de ziua ta pun o poză dintr-un film cu copii care să-ți amintească de fapt cum suntem noi mai exact. În general, de vreo 12 ani, dar mai ales azi de ziua ta. Însă nu, n-am să spun mai multe despre noi, că poate cine știe… îți vine într-o zi să mai scrii tu încă o carte și despre cum ne-am rupt capu’ și sufletu’ unul altuia. Sau despre cum ai purtat acest șervețel cu ține ani de zile peste tot pe unde existai. Sau despre cum ne trăim viețile, când îmbrățișați, că-n poză 3, când în lumi diferite, că-n poză 4. Sau poate doar despre cum m-ai ajutat să-mi cresc băiatu’ din prima zi în care l-ai cunoscut, că-n poză 5. Plus de asta, nu-mi găsesc foarte bine cuvintele azi, de oboseală. Iartă-mă, am fost la o aniversare de burlac și am băut până dimineață. Dar fericirea nu e neapărat o aglomerație de cuvinte, ci mai degrabă siguranță că ești iubit. Și tu ești, fericitule!”, a fost mesajul scris de Ana Pandeli pe pagina personală de Instagram.