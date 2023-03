„Ne-am trezit un pic șocați” Ipostaza în care soțul lui Emily Burghelea a surprins-o pe fiica cea mare, Amedea! Nu le-a venit să creadă atunci când au văzut

In articol:

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, sunt foarte activi pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii și unde împărtășesc cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor.

Așa s-a întâmplat și în această dimineață, căci Andrei a surprins-o pe fiica sa și a lui Emily Burghelea într-o ipostază inedită, atunci când Amedea își

hrănea frățiorul mai mic, pe mezinul familiei, Damian. Soțul blondinei a dorit să împărtășească întregul moment cu urmăritorii de pe rețeaua de socializare, așa că a postat o imagine de colecție cu cei doi micuți.

„Ne-am trezit un pic șocați. Amedea îi dădea să mănânce lui Damian”, a scris Andrei, soțul lui Emily Burghelea, în dreptul unei imagini unde a surprins-o pe Amedea hrănindu-l pe frățiorul ei mai mic, Damian.

Ce a observat Emily Burghelea la fiul ei, după ce a fost botezat

La scurt timp după ce fiul lui Emily Burghelea, Damian, a fost botezat, blondina a venit cu o serie de declarații despre fericitul eveniment, dezvăluind că pare că micuțul ei s-a schimbat total după ceremonia de creștinare, precizând și care sunt schimbările pe care ea l-a observat.

Emily Burghelea a strigat după ajutorul soțului ei! Nu-și imagina nici ea că o să pățească așa ceva pe pârtie. Întregul moment a fost surprins pe cameră

„Mă uit la el și nu îmi vine să cred cât de mult s-a schimbat după botez. Chiar s-a schimbat și la propriu, și probabil și la figurat, pentru că acum este creștin. Dar, concret, înainte de botez avea o dermatită atopică și avea câteva broboane pe față. Acum nu mai are, are tenul curat și limpede și parcă mi se pare că a și crescut. Magie de la Dumnezeu! Minune de la Dumnezeu! Am decis să îi facem botezul la 40 de zile", a declarat Emily Burghelea, pentru Click.ro .