"Ne-au mai apărut niște fire albe, dar nu s-a schimbat nimic". Mihai Trăistariu, totul despre reuniunea Valahia! În ce relații a rămas cu Dorin Topală, după ce a plecat din trupă | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu și Dorin Topală au refăcut trupa Valahia timp de câteva minute, la București. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate, cum a decurs totul și mai ales cum a fost să urce pe scenă cu fostul său coleg de trupă.

Extrem de sincer, artistul a vorbit și despre motivele care au stat în spatele plecării sale din trupă, în 2004. În prezent, Dorin Topală este căpitan pe vapor așa că timp de aproximativ șase luni este plecat de acasă. Pe el și pe Mihai Trăistariu îi leagă însă o prietenie importantă, iar vedeta ne-a oferit toate detaliile.

Mihai Trăistariu, reuniune de senzație cu trupa Valahia

Mihai Trăistariu și Dorin Topală au urcat împreună pe aceeași scenă, la București, într-o reuniune a trupei Valahia. Fiecare revedere este un motiv de bucurie pentru amândoi, iar Mihai Trăistariu ne-a oferit, în exclusivitate, toate detaliile.

Citește și: Mihai Trăistariu, decizie drastică de Ziua Muncii! Artistul nu consumă carne și stă departe de cluburi și petreceri nebune: "M-am săturat de gălăgie"| EXCLUSIV

"Orice reuniune cu trupa Valahia este la superlativ pentru că m-am lansat la 19 ani în trupă și nici nu mă așteptam să am un succes așa mare, în primele trei luni aveam deja primul hit la radio și așa am pornit cu Valahia și atunci mi-a marcat viața și existența și cumva toată cariera mea se leagă de Valahia.

În 1999 ne-am lansat noi, Banii și fetele a fost atunci hitul, iar anul următor au venit hiturile majore La mare, la soare și Banana", a povestit Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu și Dorin Topală, membrii trupei Valahia [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Mihai Trăistariu despre revederea cu Mihai Topală, colegul de la Valahia

Pentru Mihai Trăistariu, fiecare revedere cu Dorin Topală este un motiv de bucurie.

Cei doi au păstrat legătură și cântă împreună ori de câte ori au ocazia. Mai mult decât atât, artistul ne-a mărturisit că și-ar dori să apară mai multe astfel de ocazii și turnee cu trupe vechi, tocmai pentru că este convins că ar fi un motiv de bucurie pentru public.

Citeste si: Rezultate BAC 2023: Verifică online nota obținută, pe EDU.ro! Notele la bacalaureat au fost publicate/ Rezultatele la BAC 2023 în fiecare județ/ Rata de promovare este de 72,8%- kanald.ro

Citeste si: Rita Ora, fără sutien la Paris Fashion Week. Vedeta a purtat o rochie transparentă| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: „Noua membră a familiei” Georgiana Lobonț a dat vestea fanilor chiar de 1 Martie! Cea mai mare dorință a artistei s-a îndeplinit: „Sunt bucuroasă, de asta aveam nevoie”

"Orice revedere cu Dorin este o plăcere, el e marinar, e căpitan de vas. Pleacă câte 6 -8 luni pe an pe vapor și când vine acasă îmi spune din timp, poate mai prindem un eveniment. Concertul de la București a fost o întâmplare fericită, pentru că noi am mai fost la ei în 2019. Acum ne-am reunit pentru trei melodii, impactul a fost major, ne place foarte mult ideea și nu excludem ideea unui turneu.

Acum vreo șapte ani, la Sibiu s-a făcut reuniunea trupelor și au venit toate trupele vechi Andre, L.A., ASIA. Atunci s-a propagat ideea ca trupele vechi să fie readuse pe scenă. Cine știe, poate cineva face un turneu, noi ne-am băga, chiar dacă eu am și cariera solo, nu m-ar deranja un turneu cu Valahia.

Ar fi super și ar fi de impact. Trebuie să se găsească un impresar căruia să îi vină ideea, să ne înțelegem la bani și sigur ar ieși ceva super", a explicat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

De ce a părăsit Mihai Trăistariu trupa Valahia

În 1999, Mihai Trăistariu a intrat în trupa Valahia, iar colaborarea cu Dorin Topală a ținut până în 2004, atunci când artistul a luat decizia să cânte solo. A discutat cu Dorin, i-a explicat situația, iar el a înțeles.

Citește și: „Un pachet de pufuleți îmi ajungea două sau trei zile” Carmen Chindriș a avut o copilărie marcată de lipsuri. Dezvăluirile pe care fanii nu le știau

Citeste si: „Fetițele au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul fetelor mele” Fiicele Danei Roba i-au povestit mamei lor traumele prin care au trecut- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale Evaluarea Națională 2023. Notele candidaților, după contestații, publicate pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Fetițele au fost martore. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul lor”. Dana Roba, pregătită să rupă tăcerea. Afirmațiile sale dau peste cap tot ce se știa până acum- radioimpuls.ro

"După atâția ani, în afară de faptul că ne-au mai apărut niște fire albe, nu s-a schimbat nimic. Suntem la fel, ne-am coordonat mișcările aseară foarte fain. Știam foarte bine care, cum și ce trebuie să zic.. tot, ne-am amintit exact cum eram noi la concerte, cum suprapune Dorin vocea lui peste cântatul meu și zice hai toată lumea gălăgie, exact cum era acum 20 de ani.

Ne-am reamintit în câteva secunde show-urile Valahia, care erau și atunci la maxim și cu succes. Eu am spart trupa în 2004, din 1999 am pornit și am spart-o în 2004 în plină glorie. Mi-a fost ciudă că am spart, dar simțeam că trebuie să cânt singur și am simțit că dacă nu o sparg atunci, nu mai reușesc singur.

Atunci am spart-o, dar cu regrete. Eu am rămas prieten cu Dorin, i-am explicat atunci că vreau să fac o carieră solo că e păcat de vocea mea. Voiam să rămân un artist care cântă cu vocea, avem premii. Piesele de la Valahia erau mai subțirele, cu banana și la mare la soare, nu erau de voce și îmi doream ceva mai mult, nu doar piese comerciale", a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

În ce relații a rămas Mihai Trăistariu cu Dorin Topală

Așa se face că Mihai Trăistariu și Dorin Topală au rămas prieteni de atunci și au păstrat legătura. Vedeta are doar cuvinte de laudă la adresa colegului său de trupă și spune că niciodată nu au existat certuri sau dispute între ei.

"Mă înțeleg foarte bine cu Dorin, chiar povesteam ieri cu niște prieteni că mă înțeleg atât de bine cu el, deja el are familie, copii, soți, dar nu am avut certuri cu el.

Chiar mă minunez, nu ne-am ciondănit de la absolut nimic. Ne-am întâlnit ca doi prieteni vechi, nu există discuție, suntem prieteni foarte compatibili așa că o reuniune pe an, a trupelor, ne-ar prinde super super bine", ne-a dezvăluit Mihai Trăistariu, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!