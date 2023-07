„Ne era groază” Georgiana Lobonț și Rareș Cicovan au făcut tot posibilul să evite sarcina: „Rareș a plâns tot drumul”. Artista și soțul ei vor deveni părinți pentru a treia oară

In articol:

Georgiana Lobonț a aflat astăzi că va deveni mămică pentru a treia oară. Vestea a fost cu totul neașteptată, pentru că nici ea și nici soțul său nu își doreau neapărat ca acest lucru să se întâmple acum.

Chiar dacă nu aveau în plan să devină din nou părinți, vestea le-a adus o mare bucurie în suflet lor și întregii familii. Emoționată peste măsură, la scurtă vreme după ce a făcut testul de sarcină, a deschis camera telefonului și a împărtășit marea sa bucurie cu fanii săi din mediul online.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au evitat să devină din nou părinți

Cei doi părinți au vărsat lacrimi de bucurie când au aflat că familia lor se va mări. În cadrul unui interviu recent, Georgiana Lobonț a mărturisit că nu credeau că acum este momentul potrivit pentru o nouă sarcină, având în vedere că este o perioadă foarte aglomerată pentru ei. Chiar dacă au luat măsuri pentru a evita o posibilă sarcină, o minune a făcut ca artista să rămână însărcinată.

„Copilul acesta este trimis de la Dumnezeu. Noi nu am programat nimic, nu știm exact când s-a întâmplat, pentru că nu am programat, tot timpul cam ne-am ferit. Ziceam că ne dorim și ne doream cu tot sufletul, numai că ne era groază pentru că aveam evenimente multe.

Nu știam exact dacă ar fi momentul potrivit pentru o sarcină, care implică și lucruri un pic mai grele pentru o femeie. Dar Dumnezeu se pare că așa a vrut, să ne binecuvânteze cu încă un copil, o mare bucurie, suntem foarte fericiți”, a declarat Georgiana Lobonț, conform Playtech.

Georgiana Lobonț nu se aștepta ca Rare Ciciovan să aibă o asemenea reacție

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au aflat că vor deveni din nou părinți în timp ce se aflau pe drum spre un nou eveniment. Artista a mărturisit că soțul său a plâns tot drumul și că niciunul dintre ei nu se aștepta la o asemenea veste minunată.

„Pe drum, până ce am ajuns aici, la Arad, după ce am aflat că sunt însărcinată, Rareș a plâns tot drumul, deci am rămas atât de șocată și de impresionată de reacția lui, deci nu îmi vine nici acum să cred. Nu îi venea să creadă că sunt însărcinată. O oră și un pic tot a plâns”, a mai mărturisit Georgiana Lobonț, conform aceleiași surse.