„Ne mutăm” Smiley și Gina Pistol au anunțat că vor părăsi orașul, la scurtă vreme de la nuntă! Unde vor merge cei doi soți de acum

În urmă cu circa o săptămână, Gina Pistol și Smiley au plecat în luna de miere în sudul Franței, într-un orășel care se numește Saint-Paul-de Vence, o localitate liniștită, care a fost exact pe placul celor doi proaspăt căsătoriți. După câteva zile petrecute în micul orășel, cei doi au plecat spre Monte Carlo, acolo unde au poposit câteva zile.

Nici aici nu au stat decât câteva zile, pentru a venit vremea să se mute într-o altă regiune. Iată unde vor ajunge Gina Pistol și Smiley, după ce au colindat sudul Franței și Monte Carlo!

De când au plecat în vacanță, cei doi au realizat pentru fanii lor scurte filmulețe în care au povestit care le-au fost activitățile pe parcursul vacanței. În ultimul dintre acestea, Smiley și-a anunțat admiratorii ca va fi necesar să se mute în Saint Tropez din Monte Carlo, acolo unde vor petrece următoarele zile din luna de miere.

Smiley și Gina Pistol, luna de miere este de departe de a se termina

În curând, Gina Pistol și Smiley vor ajunge în cea de-a treia destinație din luna de miere, la Saint Tropez. Chiar dacă ei doi au avut o mică abatere de la plan și nu au mai reușit să ajungă la destinație așa cum și-au propus, artistul și soția sa s-au oprit la un hotel aflat într-o zonă foarte frumoasă, acolo unde s-au și odihnit preț de câteva ore.

„Iar ne-am mutat. Sunteți pregătiți să vedeți unde? Bine ați revenit la cronica noastră de vacanță. Azi ne mutăm în altă parte. Am făcut bagajele, am admirat o colecție de mașini vechi, franțuzești, am părăsit resortul unde am stat pentru trei zile, am făcut plinul și am pornit spre Saint Tropez. Iar frumusețea naturală, iar autostradă, aceeași poveste. Am uitat să vă spun de piesa asta... moment publicitar muzical în timp ce voi admirați peisajul. Am ajuns, nu la Saint Tropez, dar în apropiere la un fost chateau, transformat în hotel. Ceva deosebit, gradină mare, palmieri, legume. Iar sală? Cred că Universul îmi transmite ceva. Gata, mă apuc dup vacanță! Am mers să mâncăm ceva repede, că nu mâncasem nimic, cu gândul că apoi plecăm să vedem plaja. Nu am comandat bine, așa că nu prea ne-a plăcut. Apoi am mers în cameră să ne luăm papucii. Gina s-a întins puțin... puțin mai mult, până a adormit, așa că am tras amândoi un pui de somn. La trezire, deja era târziu și stătea să plouă, dar tot ne-m încumetat să mergem până la plajă. O plajă nesupravegheată, unde se pare că nu avea voie cățeii. Na, belea, un cățel pe plajă, revoluționari francezii ăștia. După plimbare, am mers să mai bem on rose, atât. Mâine chiar ajungem la Saint Tropez, sper...”, a spus Smiley în mediul online.