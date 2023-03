„Ne spălau ca pe vite” Drama care l-a urmărit pe Andrei Aradits toată viața. Actorul a povestit cum a ajuns la casa de copii, după divorțul părinților

In articol:

Andrei Aradits a trecut recent printr-un divorț dureros, după 17 ani de căsnicie cu mama copilului său. Actorul a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea despărțirii, însă această mărturisire nu a fost singura care i-a impresionat pe fani.

Unul dintre episoadele dureroase din viața actorului este legat de copilărie, atunci când, la scurtă vreme după divorțul părinților săi, el a fost dus la un cămin de copii pentru o perioadă nu prea lungă, însă suficient de intensă negativ pentru a-i provoca traume pe care nu le poate uita nici în ziua de astăzi.

Andrei Aradits, copil fiind, a ajuns la căminul de copii o perioadă după divorțul părinților săi. Condițiile de care a avut parte acolo l-au făcut să sufere foarte mult, dezvoltând traume care, în prezent, încă îi afectează viața de adult.

Citește și: De ce a fost inlocuit Andrei Aradits din juriul show-ului de transformari! Actorul a rabufnit

Citeste si: Câți bani a scos din buzunar Raed Arafat pentru sistemul de urgență românesc: „Nu aveam altă soluție”. Șeful DSU s-a lovit de multe piedici pentru punerea pe picioare a serviciului SMURD- kanald.ro

Citeste si: O mamă a folosit aplicația de urmărire a iPhone-ului și a avut parte de un șoc. Unde și-a găsit fiul dispărut de acasă- stirileprotv.ro

Andrei Aradits a rămas cu traume serioase din copilărie, după ce a fost dus la căminul de copii la scurtă vreme de la divorțul părinților săi

În cadrul aceluiași podcast în care a dezvăluit că nu se mai află într-o relație cu femeia cu care a fost căsătorit vreme de 17 ani, Andrei Aradits a vorbit despre cum în prezent, ajuns la vârsta de 50 de ani, traumele din copilărie, dobândite la căminul de copii, îl fac să aibă deprinderi de care nu este deloc mândru.

Citește și: Andrei Aradits a inceput sa faca yoga! "Am sotie yoghina, stie muschii in latina. La inceput am asistat-o cu spaima, aveam senzatia ca se rupe"

Citeste si: Fiul cel mare al Luminiței Anghel, dezvăluiri de coșmar pe internet! Tânărul a dezvăluit că nu se spală de săptămâni întregi, iar motivul i-a uluit pe toți- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare română Bacalaureat 2023. Ce subiecte au primit elevii anul acesta? Emoții mari pentru candidați!- stirilekanald.ro

Citeste si: Misterul scheletului de „extraterestru” de 15 centimetri a fost în sfârșit rezolvat după ani de dezbateri- radioimpuls.ro

„Ai mei au divorțat atunci când eram foarte mic și cred că am stat o iarnă la un cămin săptămânal. Am de acolo unele dintre cele mai triste amintiri din copilăria mea.

Am aproape 50 de ani, fac în curând o jumătate de secol. Cu toate acestea, mi-am dat seama că am un reflex imbecil la autoritate. O rebeliune din asta adolescentină. Primul meu gând e să mă opun. Primul instinct e să zic nu. Ai mei au divorțat, eram mic, dar nu îmi amintesc să mă simt abandonat atunci. La căminul ăla am stat poate un an. (…) Ne puneau Miunel și Bălănel și toți copiii râdeau și eu stăteam acolo și plângeam și îmi era frig și urât. Și îmi aduc aminte la dușuri veneau și ne spălau, ne spălau ca pe vite și apa era întotdeauna prea fierbinte și spuneam că frigea și îmi spuneau, hai gata! (…) Cred că un an am stat, îmi aduc aminte cu furie. (…) La căminul săptămânal, mama mă lăsa marți și mă lua vineri.”, a declarat Andrei Aradits, în podcastul lui Jorge, „Vorba lui Jorge”.