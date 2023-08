„Ne vedem! Detalii la momentul potrivit” Andreea Marin revine la prima ei iubire! Fanii nu credeau că va da această veste prea curând: „Deschiderea unei emisiuni noi”

In articol:

Andreea Marin este iubită și îndrăgită de mulți români, iar încă de la prima sa apariție în lumina reflectoarelor, vedeta a intrat în inimile multor persoane, care o priveau cu sufletul la gură atunci când apărea pe micile ecrane.

Ei bine, de-a lungul ultimilor ani, admiratorii nu au mai văzut-o pe ”Zână” atât de des la cârma propriei emisiuni TV, motiv pentru ca nu de puține ori, fanii și-au exprimat dorința de a o vedea pe vedetă, din nou, la TV, așa că recent, aceasta a venit cu un anunț pentru cei ce o îndrăgesc. Iată despre ce e vorba!

Andreea Marin revine pe micile ecrane

Recent, în cadrul unui interviu, Andreea Marin a fost întrebată dacă există sau nu șanse ca fanii să o vadă, din nou, pe micile ecrane, în cadrul unui noi proiect prezentat chiar de ea.

În acest sens, ”Zâna Surprizelor” a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, fără a da însă prea multe detalii, specificând doar că va fi prezentă în deschiderea unei noi emisiuni, dar va vorbi detaliat despre asta la momentul potrivit.

”Nu o emisiune permanentă, sincer nu e momentul pentru asta, fiind foarte prinsă cu propriul business, dar ne vedem în deschiderea unei emisiuni noi, la una dintre marile televiziuni, detalii la momentul potrivit”,

Andreea Marin radiază de fericire datorită fiicei sale, Violeta

a declarat Andreea Marin, pentru Playtech.ro

Andreea Marin este extrem de mândră de fiica ei, iar vedeta nu ratează nicio ocazie să împărtășească cu fanii bucuria pe care o simte datorită Violetei. Așa se face că, recent, fata ei a avut o reușită în ceea ce privește participarea la un program de leadership organizat de o fundație din Statele Unite, iar Andreea Marin a povestit totul pe Instagram.

„Pentru prima dată în viață, datorită Violetei, am ajuns într-un colț de lume neașteptat, în care nu m-aș fi gândit să merg prea curând, cu siguranță. Nu știam mai nimic despre San Diego, deși ani la rând fusesem în California, la nici două ore distanță, la Los Angeles, pe vremea când eram corespondent al știrilor naționale la premiile Oscar. Și am descoperit astfel un colț de lume cu adevărat special, altfel decât America pe care o știam sau bănuiam- un loc în care m-aș întoarce mereu fără ezitare. Dar mai important decât atât, acum știu că fiica mea a crescut și, prin forțe proprii, luându-și deciziile în mâinile sale, a depășit interviurile succesive de calificare, eseul, cerințele online ale binecunoscutei Fundații Tony Robbins și a devenit singura adolescentă ce avea să plece din România anul acesta spre America, pentru a petrece o săptămână intensă de învățare, inspirațională la Global Youth Leadership Summit din San Diego, experiență care a marcat-o pozitiv, alături de tineri din zeci de țări din întreaga lume și traineri binecunoscuți la nivel mondial. Ne e teamă că nu se vor descurca fără noi, dar pentru copiii acestui secol nu mai există granițe, când unitatea de măsura care contează e capacitatea minții lor. O astfel de bursă e șansa care schimbă viziunea unui tânăr la început de drum, îi dă aripi către viitor. Aproape că n-ar fi avut nevoie de însoțitori până în campusul universității unde am lăsat-o să se descurce singură, dar cu siguranță eu am avut nevoie să-i fiu în preajmă, nu m-am desprins ușor. Să fim cu toții sănătoși, să ne vedem copiii mergând pe drumul lor, spre liniștea inimii noastre! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Andreea Marin într-o postare pe Instagram.

Andreea Marin și Violeta [Sursa foto: Instagram]