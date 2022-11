Nea Mărin, de la filmări a ajuns direct pe patul de spital! Primele declarații ale coregrafului: „O premieră deloc plăcută pentru mine”

In articol:

Aparițiile pe micile ecrane ale lui Nea Mărin sunt apreciate de oameni din toate colțurile țării. Pe lângă voia bună pe care o afișează mereu, în timpul ultimelor filmări ale emisiunii în care este personajul principal, alături de alte vedete de la noi din țară, a ajuns la spital, lucru care s-a dovedit a fi extrem de neplăcut pentru întreaga echipă.

Nea Mărin a ajuns pe mâinile medicilor chiar când se apropia de încheierea filmărilor noului sezon al emisiunii, care s-a desfășurat în Republica Moldova. Fără să ofere prea multe detalii, le-a promis tuturor admiratorilor săi că vor afla ce s-a întâmplat, de fapt, la momentul potrivit, în momentul difuzării emisiunii.

„A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin.

Printre vedetele pe care oamenii de casă le pot urmări în cadrul noii ediții se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

Nea Mărin, primele impresii despre cum au decurs lucrurile la filmări

Cu toate că filmările au avut loc în afara țării noastre, lucrurile au mers ca pe roate. Nea Mărin a avut în jurul lui oameni de bază. Inclusiv Liviu Vârciu și Andrei s-au implicat în activități, în ciuda reputației pe care și-au creat-o în sezoanelor anterioare.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit”, a susținut prezentatorul emisiunii.