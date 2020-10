Nea Marin

Cunoscutul Marin Barbu a fost depistat pozitiv cu virusul provenit din China. Alături de el, și soția acestuia a fost infectată cu acest virus, iar soții Barbu au fost internați la spitalul din Capitală. După ce s-a vindecat, omul de televiziune a făcut declarații șocante despre ceea ce a trăiat la momentul respectiv.

Nea Marin, declarații șocante după ce s-a vindecat de COVID-19

Nea Marin s-a infectat cu virusul provenit din China, după ce ar fi băut dintr-un pahar contaminat. Ulterior, a aflat că o altă persoană de la filmări a fost depistată pozitiv, așa că a mers la București pentru a-și face testul. În dimineața următoarea, atât el, cât și soția acestuia au aflat faptul că sunt infectați cu virusul Covid-19 și au fost internați, de urgență, la spitalul din Capitală.

După ce s-a vindecat de coronavirus, vedeta a dat primele declarații despre momente dificile prin care a trecut. Se pare că omul de televiziune s-a speriat destul de tare și chiar s-a gândit la faptul că nu o să mai iasă viu din spital.

Totodată, Marin Barbu își mai îndrumă oamenii cunoscuți să se ferească și să aibă grijă în această perioadă pentru că este una destul de complicată. În plus, el mai susține că acest virus este destul de periculos și că nu trebuie luat în glumă. Doar cineva care a trecut prin așa ceva poate simți cu adevărat impactul.

„„M-am speriat. Până acolo am fost Nea Marin, dar din clipa aia...Am avut fracțiuni de secundă când am zis <<bă dacă eu nu mai ies de aici sau soția sau dacă împreună. Și cu ocazia asta le spun la toți prietenii noștri să se ferească, să aibă grijă, să poarte mască pentru că nu e de joacă. Eu am fost acolo.”, a spus Nea Marin.