Nea Mărin, lovit de probleme de sănătate. Dan Negru, îngrijorat pentru starea prezentatorului: „Doamne...”

Nea Mărin a trecut prin cele mai grele momente ale vieții sale în anul care a trecut. Prezentatorul TV a dezvăluit într-un interviu televizat la Antena Stars că a fost lovit încontinuu de ghinioane, iar sănătatea i-a fost pusă în pericol o perioadă îndelungată de timp.

Omul de televiziune a dezvăluit că a avut parte detrei incidente care i-au marcat negativ ultimele luni de zile.

El povestește cum s-a accidentat la umăr în timp ce lucra în grădină. „

Nu știu ce s-a întâmplat. Am mers la kinetoterapeut cred că vreo 2 luni de zile, ușor, ușor s-a rezolvat. Cum s-a întâmplat? Lucram prin curte, transpirat. Când am luat bicicleta am făcut o mișcare greșită și am făcut bursită la umăr. M-am chinuit tare de tot”, a povestit prezentatorul.

Accidentarea lui Nea Marin l-a îngrijorat pe Dan Negru, care, în timpul filmărilor pentru Revelion 2021, unde era invitat și coregraful, a vrut să se asigure că acesta este într-o formă bună de sănătate. „Ce îți face mâna? E ok? Ți-ai revenit? Ești bine? Bravo, Doamne ajută!”, l-a întrebat Dan Negru pe Nea Mărin .

Nea Mărin, diagnosticat cu Covid-19

După un timp, Nea Mărin urma să se confrunte din nou cu o încercare grea. Coregraful și soția lui au

fost confirmați pozitiv cu Covid-19 și au stat internați în spital șapte zile.

„Am început filmările, a mers treaba bine. Mă duc în locul băiatului meu la Năvodari să deschidă cherhanaua. În loc să se ducă el m-a trimis pe mine. Acolo am făcut imprudența să beau un shot. De la shot-ul ăla am luat Covid . Acolo au fost câțiva care chiar aveau simptome. Când am luat Covid am oprit filmările. Am stat internat o săptămână împreună cu soția. După spital m-am izolat încă 10 zile. Am stat încă o lună ”, a povestit Nea Mărin.

Nea Marin: „Am stat două săptămâni imobilizat”

După ce a scăpat de COVID-19, ghinionul nu s-a dezlipit de Nea Mărin. Artistul a căzut și a fost nevoit să stea imobilizat două săptămâni. „Am fost la niște prieteni, ei lucrau la un magazin. În loc să stau liniștit să mă uit la ei, am intrat acolo, am pus piciorul și era o pivniță.

Am căzut de sus, pe partea asta, mi-am rupt de aici. Am stat două săptămâni imobilizat. După ce mi-a scos fașele mi-a pus o orteză cu care am mai stat două săptămâni. Acum, de o săptămână am început cu kinetoterapeut, în bazin, exerciții de recuperare. Cred că de luni încolo încep și cu mici greutăți”, a mai dezvăluit el.