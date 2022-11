Nea Mărin și Alex Leonte, primele reacții după ce au aflat că Theo Rose și Anghel Damian urmează să devină părinți: „Dacă femeile de acum ar avea și mintea celor de odinioară...”

In articol:

Până în acest moment toată lumea a aflat că Theo Rose urmează să devină mamă. Chiar dracă îndrăgita cântăreață și Anghel Damian formează un cuplu doar de câteva luni, aceștia au gânduri serioase unul față de celălalt.

Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, pentru că nimeni nu se aștepta ca Theo să devină mămică la atât de puțin timp după ce s-a despărțit de Alex Leonte.

Nea Mărin și fostul iubit al artistei, reacții total opuse după ce au aflat că aceasta este însărcinată. [Sursa foto: Captură foto]

Nea Mărin, luat prin surprindere de sarcina lui Theo Rose: „Nu este deloc prea tânără ca să devină mamă”

La doar câteva luni după ce Theo Rose și Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin, au luat-o pe drumuri separate, aceasta urmează să aibă un copil cu actualul său iubit.

Așa cum era de așteptat, nimeni nu a putut să rămână indiferent la vestea care i-a luat prin surprindere pe toți cei care o cunosc și o apreciază pe artistă.

Nici Nea Mărin nu a rămas indiferent la faptul că fosta iubită a nepotului său și-a văzut de viață și urmează să aibă un copil.

Mai mult decât atât, în timp ce unii consideră că artista este prea tânără să devină mamă, Nea Mărin nu crede deloc că este o vârstă nepotrivită pentru a aduce pe lume un copil.

„Eu nu știu absolut nimic, nu am nicio informație că este însărcinată. Dar, dacă e așa, ce să îi doresc? Să fie sănătoasă! La 24 de ani nu este deloc prea tânără ca să devină mamă. Eu, de pildă, m-am căsătorit la vârsta de 23 de ani, soția avea 22, am făcut copii și, uite, am ajuns la 65 de ani și avem și nepoți în vârstă de 15 ani. Păi, nu e mai frumos așa? M-aș bucura însă dacă femeile de acum ar avea și mintea celor tinere, de odinioară”, a declarat celebrul dansator, pentru impact.ro.

Alex Leonte [Sursa foto: Captură foto]

Alex Leonte, mult mai rezervat în declarații decât unchiul său

În timp ce Nea Mărin i-a transmis vedetei o urare plină de tâlc după ce a aflat că este însărcinată, Alex Leonte nu a vrut să vorbească pe marginea acestui subiect.

Fostul iubit al artistei nu i-a făcut nicio urare acesteia și nici nu a vrut să spună dacă știa de venirea pe lume al copilului lui Theo, sau nu.

„Nu, nu pot vorbi despre asta. Sunt prins acum, mersi frumos”, a declarat Alex Leonte când a fost contactat de jurnaliștii de la Cancan.