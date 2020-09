In articol:

Nea Mihai, bătrânelul din Iași, prins beat la volan[Sursa foto: Facebook]

Nea Mihai are aproape 70 de ani și locuiește în apropiere de Iași. Bătrânelului îi place alcoolui, așa cum o spune chiar el. Bărbatul mai are un viciu: se urcă băut la volan. Recent, bărbatul din Moldova a fost prins, după ce a lovit un autoturism parcat.

Moldoveanul le-a povestit oamenilor legii cum a dat câteva pahare de alcool peste cap, apoi a urcat la volan, scrie bzi.ro. Acesta a lovit un alt autoturism, care se afla parcat. Martorii au alertat autoritățile, cărora le-a spus că un bătrânel care abia se ține pe picioare a provocat un accident. Polițiștii rutieri l-au testat pe nea Mihai cu alcooltestul, iar valoarea indicată a fost una uriașă.

Citeste si: Doliu şi pierdere grea în PSD! A fost răpus de Covid-19 la doar 56 de ani - evz.ro

Bătrânul s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. „Din investigațiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că în seara de 15 septembrie a.c., un bărbat de 69 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Holboca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat, în urma impactului rezultând doar pagube materiale. În urma testării bărbatului de 69 de ani cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Citeste si: Un bebeluș de 6 luni a fost transportat cu avionul la spital, după ce s-a opărit cu suc de roșii.

Citeste si: Imagini nemaivăzute cu tânăra care a snopit în bătaie nouă persoane. Agresoarea a făcut circ la secția de Poliție

Citeste si: Giulia Nahmany este în doliu. Tatăl vedetei s-a stins din viață în Israel

Nea Mihai, sfaturi despre cum să te urci beat la volan

Reporterii BZI au discutat cu bătrânelul. Bărbatul nu știe cum s-a produs accidentul. „Dar spuneți și voi, eu sunt un om beat? N-am nimic, domnule. Am băut, recunosc, dar doar 150 de grame de vodcă. Dom’le… am trecut așa pe lângă mașină și am atins-o puțin. Atât… N-am făcut mare lucru”, a spus nea’ Mihai. „Eu când m-am urcat beat la volan nu am făcut greșeli. Nu am depășit 60, am mers fară probleme. Acum am făcut-o, asta e”, a completat el.

Beat la volan[Sursa foto: Facebook]

Nea Mihai a povestit cum a băut trei litri de vin și a venit de la Lețcani până în Valea Lungă. „Am stat la Lețcani și am băut odată. Acum vă povestesc că nu mai are nimeni ce să-mi facă. Eu sunt șofer profesionist. Am băut vreo 3 litri și după am plecat spre casă. Am trecut pe străduțele alea prin „Șapte oameni”, dar nu am greșit nimic. Ca să pot conduce, am dat drumu la aerul condiționat. S-a făcut un frig în mașină încât, atunci când am ajuns acasă, i-am zis soției să deschidă ușa că mor de frig”, a povestit bărbatul amuzat.