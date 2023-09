„Neînțelegeri există” Betty Salam a vorbit despre divorț, după ce s-a spus că ea și Cătălin Vișănescu ar fi în prag de despărțire! Ce se întâmplă, de fapt, în căsnicia vedetei

In articol:

După 8 ani de relație, lucrurile între Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vișănescu, se pare că nu mai sunt la fel de frumoase ca la început.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu, la un pas de despărțire?!

Mai mult, în jurul lor planează chiar și zvonuri despre divorț, iar fiica lui Florin Salam și-a făcut curaj și a vorbit despre informațiile apărute despre ea în presă, dezvăluind ce se întâmplă, de fapt, între ea și tatăl copilului ei.

Fiica lui Florin Salam și partenerul ei de viață, Cătălin Vișănescu, au intrat într-o relație pe vremea când Betty era doar o adolescentă, în urmă cu 8 ani. Deși bărbatul este cu 11 ani mai mare decât vedeta, diferența de vârstă dintre ei nu a fost niciodată un impediment și, după ce Betty a devenit majoră, cei doi s-au căsătorit, devenind mai apoi părinții unui băiețel. Însă, deși fiica lui Florin Salam a vorbit întotdeauna folosind cuvinte la superlativ despre relația dintre ea și soțul ei, în ultimul timp s-a spus că mariajul lor nu ar mai fi atât de fericit.

Potrivit unor apropiați de-ai cuplului, Betty și Cătălin nu s-ar mai înțelege deloc și s-ar fi gândit chiar să pună capăt căsniciei. Totuși, fiica lui Florin Salam a vrut să facă lumină în acest caz și a dezvăluit că, într-adevăr, există divergențe între ea și tatăl copilului ei, dar ea nu s-a gândit să divorțeze.

„Nu, nu, nu am divorțat. Neînțelegeri există, însă nu am ajuns la pasul ăsta. Nu, nu bag divorțul de el”, a declarat Betty Salam pentru Cancan.

Betty Salam alături de soțul ei, Cătălin Vișănescu și fiul lor, Matthias [Sursa foto: Instagram]

Betty Salam a vorbit despre nunta cu tatăl copilului ei

Deși sunt împreună de mult timp, iar băiețelul lor are aproape 5 ani, Betty Salam și Cătălin Vișănescu încă nu s-au cununat religios.

Cei doi sunt căsătoriți civil, căci au spus „DA” în fața ofițerului stării civile, cu câteva luni înainte ca fiica lui Florin Salam să-l aducă pe lume pe fiul ei, dar aceștia nu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Totuși, de curând, vedeta a vorbit despre nunta cu tatăl copilului ei, mărturisind că ar vrea ca marele eveniment să aibă loc peste doi ani, pentru a avea timp să se pregătească așa cum se cuvine.

„Am inelul pe mână, dar nu am făcut nuntă în biserică, am făcut cununia civilă. Eu ca femeie sunt puțin mai diferită. Nu mă consider 100% feminină. Asta nu înseamnă că nu voi face nuntă. M-am gândit împreună cu soțul meu că vom face nuntă peste doi ani, pentru că vrem să meargă totul strună” , a mărturisit Betty Salam în cadrul unei emisiuni TV.