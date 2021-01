Nelson Mondialu, declarație controversată despre soția lui, Liana! A arătat dovada! De data asta e definitiv?! „S-a produs impactul violent”

ian 29, 2021 Autor: Amalia Florea

In articol:

Nelson Mondialu face din nou declarații controversate în ceea ce privește relația cu Liana, mama lui Livian de la Puterea dragostei. În cel mai recent live de pe canalul său de YouTube, bărbatul a dezvăluit că s-ar fi despărșit, din nou, de soția lui și susține că de data aceasta nu mai există cale de împăcare între ei.

Nelson Mondialu, afirmație șoc: „S-a produs impactul violent”

Nu este, însă, prima dată când Nelson face astfel de afirmații în mediul online. Acesta a dezvăluit faptul că va pleca de acasă, ba chiar a arătat biletul de avion și testul COVID efectuate cu o zi în urmă.

Nu a spus unde va pleca, dar din declarațiile lui reiese faptul că s-ar fi certat și cu fiul său,Livian, câștigător al sezonului 2 Puterea dragostei . Rămâne de văzut dacă lucrurile sunt așa cum le-a arătat Nelson și dacă într-adevăr s-a despărțit de Liana, femeia cu care are o relație de mulți ani și alături de care are un băiat. (Liana, soția lui Nelson Mondialu, s-a întors acasă! Ce a ieșit la iveală? Livian și-a dat de gol propriul tată: „Am vrut să scap că a vrut să mă dea la...”)

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

„Impactul violent s-a produs! S-a produs impactul violent (...) M-am despărțit de muiere. Asta-i ultima seară în care mai dorm în casa asta! Am plecat. Ultima seară. Am plecat de aici, fraților! Da, da! Adunați-vă să vedeți miros de scandal. E gata! Nu mai este șansă de întoarcere, de împăcare! S-a terminat! Nu știu, nu știu.

Citeste si:Nelson Mondialu a plecat de acasă?! Declarații șoc, în direct: „M-am despărțit de oconașă! Plec la...”

Pe mine nu mă mai interesează nimic. Nu mai am nimic în comun cu ei. Eu de azi sunt un om liber. Liber și independent. Mâine dimineață la prima oră am avion. Mi-am făcut testul, tot. Am fost la test, uite buletinul, chitanță, tot, tot, tot! Bilet de avion... Cu astea mă duc și s-a terminat”,a dezvăluit Nelson Mondialu pe canalul său de YouTube.

Citeste si:Nelson Mondialu', amenințat de șeful clanului Sportivilor! Mircea Nebunu: ”Mă duc, îl bat și intru la pucșcărie”! Tatăl lui Livian, replică dură: ”O să umbli târâș”

În urmă cu doar câteva săptămâni, Nelson le transmitea fanilor că pleacă în Germania, pe motiv că s-ar fi despărțit de femeia lui, afirmație care s-a dovedit a fi falsă ulterior. După ce Liana l-a părăsit în urmă cu câteva luni, între cei doi părea că lucrurile revin la normal, dar din dezvălurile lui se înțelege altceva.