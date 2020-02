Nelson Mondialu, despre Livian și Bianca de la Puterea Dragostei

Pe pagina lui de YouTube, Nelson Mondialu a făcut noi declarații legate de Livian și de fosta lui iubită, Bianca de la Puterea dragostei. Tatăl concurentului din emisiunea de la Kanal D nu s-a abținut deloc și a făcut dezvăluri uluitoare în privința fetei care l-a cucerit pe fiul lui.

Nelson Mondialu s-a plâns și bunului lui prieten, Petrică, desființând-o pe cea care ar fi putut să îi fie noră.

- Tata, mor dupa una, sunt indragostit.

- Esti indragostit?

- Da

- E fata de treaba?

- Sigur, tata. Da.

- Bravo, adu-o acasa.

Nelson: Intre timp, te suna unu, doi, trei prieteni: Ba, l-am vazut pe copilul tau cu una. Tu spui: da, o ia de muiere, e faina. Da, ba, dar pe aia am vazut-o si pe Youtube cu țiți.

Petrica: Dar pe Youtube ce facea acolo?

Nelson: Pai o discutie cu unu care-ti da in...

Petrica: La vrajeala?

Nelson: Pai si la vrajeala, taci ca tu cunosti. Bai, omule, ma pui eu la vrajeala si zic ca vreau sa ling, sa dau...

Petrica: Pai tu, ca sa te convingi, ai chemat-o. Stii tu ca sunt reale?

Nelson: Sunt reale, stii prea bine ce zic. Hai sa zicem altceva. Sa zicem ca ai o fata, ca apare la televizor, ca la 18-19 ani se duce la televizor si se linge cu unu, se urca pe el, cu unu, cu doi, cu trei.

Petre: Aici sunt de acord, depinde si de el. Acum nu trebuie sa o ia de nevasta, depinde care e scopul. Dar el nu a vazut-o ce a facut?

Nelson: Scopul lui a fost sa demostreze Puterea dragostei. Insa acolo a depasit o limita. Orgoliul! Si-a calcat orgoliul. Eu ma duc in emisiune, ma interesez. Aia e fosta rapandula, aia n-are scoala, aia e asa... Acolo trebuia sa mergi sa demonstrezi Puterea dragostei. Nu te duci acolo o iei pe una si stati ca doi su**ci. Te duci sa testezi dragostea. Iti faci o relatie, iar cand unul incearca la ea, nu il bati, o lasi sa vezi ce face. Asta e puterea dragostei. Sau le faci pe toate sa moara dupa tine, sau le desparti pe toate de iubiti. Trebuie sa lasi sa vezi ce face iubita ta, asta e puterea dragostei, sa arati ca tu esti puternic.

Nu sa o iei pe o m**e penala sa te puna pe acolo, sa te suga tot, pe gat, pe urechi, pe unde te-a mai supt. Te orientezi, sa nu fii tu prostul satului, sa o alegi pe aia de care se discuta cel mai mult. Sa fie si cu dovezi. Ca sunt acolo fete despre care se spune ca au fost la puf, dar nu exista dovezi. E una acolo cu care au aparut clipuri, o arata pe videochat. De restul sunt numai vorbe, dar nu exista dovezi”, este doar o parte din discuția halucinantă pe care Nelson Modialu a avut-o cu Petrică, despre Bianca de la Puterea Dragostei.

Nelson Mondialu, declarații uluitoare despre trecutul pe care îl ascunde Bianca de la Puterea dragostei

Nelson Mondialu nu s-a oprit din declarații și a scos la iveală și informații pe care Bianca de la Puterea Dragostei le-ar ascunde. Tatăl lui Livian a povestit amănunte neștiute din trecutul concurentei.

„Petrica: Hai sa zicem ca e asa cum spui tu. Dar daca tie iti place, te iei dupa lume? Lucrurile se curata. Daca a facut asa, poate sa se curete.

Nelson: În Moldova sunt saraci oamenii. Ea a facut multe belele. Tatal ei e profesor de matematica. Mie mi-a scris cineva, mi-a zis ca sunt vai si amar, dar ei se cred ca si regii. Au un magazin in Tofia. Ea mergea acolo in Tofia, la magazin, si s-a cuplat cu unu de etnia mea, cu un tigan. Ea a fugit de acasa si s-a lasat de scoala, l-a facut pe tatal ei de rusine. A stat 7-8 luni cu ala din Tofia. Pana a tipat mama lui la ea, ca la aia nu le trebuie romance. Ea a si recunoscut la televizor ca a fost cu un baiat, dar nu a zis ca e de etnie roma. A zis ca e vorba de socri, ca nu s-a impacat bine. Dupa ce au tipat parintii la baiatul ala, ea nu s-a mai intors acasa pt ca i-a facut de rusine. Ea apoi s-a dus la Buzau, la altul. Acolo a primit m**e, m*** m*** si apoi a plecat la Bucuresti, la emisiunea de gatit. Ia uite-o pe m**e, uite panarama.

Petrica: Ei ii place publicitatea, pe sticla.

Nelson: Ca sa apari pe sticla, trebuie sa ai pe cineva in spate. Ca altfel ajungi sa...

Nelson: Ella e desteapta. Asta degeaba zice ca are 60.000€, pentru ca ea nu a mai ramas nici cu 20.000€. A stat cu Oianu, cu Bobicioiu, cu None, astia i-au mancat banii. Singurul pe care a reusit sa-l arda de bani e Cocotierul (n.r.: Livian). El i-a cumparat cadouri. La restaurante. Eu cred ca ea nu poate mai mult. Cu o suma de bani, o minte desteapta, nu ar mai fi stat in emisiune”, i-a mai povestit Nelson Mondialu prietenului său, Petrică, despre Bianca de la Puterea Dragostei.