Nelson Mondialu

Scandalul dintre Bianca Comănici și Nelson Mondialu continuă! Se pare că bărbatul i-a dat răspuns frumoasei brunete, printr-un vlog postat pe contul său de Youtube. După ce câștigătoarea de la Puterea Dragostei a răbufnit la adresa lui, tatăl lui Livian a avut și el ceva de declarat.

Nelson Mondialu nu își dorește să se vadă cu Bianca

In articol:

Nelson Mondialu a ținut să își dea cu părerea despre relația dintre Bianca Comănici și tânarul apărut în viața ei. Deși bruneta a declarat că nu își dorește să aibă o relația la momentul actual, tatăl lui Livian a avut câte ceva de spus despre acest subiect. Totuși, în urma unei postări pe Instagram, Bianca a ținut să spună câteva lucruri despre cele declarate de Nelson.

Totodată, astăzi, bărbatul a postat un vlog pe canalul lui de Youtube, unde a ținut să îi spună frumoasei brunete că nu își dorește să se întâlnească cu ea live sau să se întâlnească față-n față, însă a continuat cu jignirile la adresa ei, ca de fiecare dată.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

"Am fost informat de anumite persoane, urmăritori de ai mei, cum că Bohocioaia a lăsat un mesaj că vrea să vină la Cluj, să mă contacteze, să stea de vorbă cu mine. Eu acum îmi dau seama de ce vrea să stea de vorbă cu mine.. Eu în clipurile mele am trimis o vorbă cum că i-aș da o anumită suma să facă ce i-a făcut lui Pleșa. Eu am glumit...Stai cuminte în banca ta! Ai o vârstă, nu coborî tu să îmi spui mie în anumit fel și chip...", a declarat Nelson.

Bianca Comănici, declarații uluitoare despre Nelson Mondialu

Bianca Comănici

Bianca Comănici a dat primele declarații, după ce tatăl lui Livian a intervenit iar în viața ei personală. Se pare că frumoasa brunetă a rămas șocată de cele auzite.

”Am rămas și eu șocată de ce-a putut să spună un individ, un om psihic instabil, că nu-l pot numi altfel, care trebuie internat la ospiciu. Ar trebui să se sesizeze cineva că el nu are dreptul să stea liber pe stradă, ar trebui închis la ospiciu. Am avut prea mult respect pentru unele persoane, pe altele le respect în continuare, nu am o problemă cu ele. Având în vedere că această persoană trăiește 24 din 24 cu gândul la mine și caută tot felul de chestii despre mine și scormonește și-l interesează ceea ce fac eu, pentru că face bani din Youtube. Dar pe el nu-l interesează să facă bani din Youtube, pe el îl interesează să-mi facă rău mie. A încercat să-mi facă rău, asta e”, a explicat Bianca Comănici.