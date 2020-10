Nelson Mondialul [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Bianca Comănici și Livian au format un cuplu pe parcursul timpului petrecut în competiție. Cei doi au câștigat marea finală a sezonului doi Puterea Dragostei, deși nu mai formau un cuplu. Ulterior, după terminarea sezonului doi Puterea Dragostei, Livian și-a făcut o altă relație. Deși nu mai sunt împreună de luni bune, Nelson Mondialul continuă să o atace pe Bianca Comănici în mediul online. Acesta postează diferite vloguri, unde vorbește de subiecte care o implică pe câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei. Livian de la Puterea Dragostei a închis orice subiect legat de fosta lui iubită și preferă să nu mai discute despre lucruri care îi aduc aminte de ea. Se pare că nu același lucru îl face și tatăl lui, care a publicat un vlog despre Bianca Comănici și noul tânăr apărut în viața ei.

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea Dragostei a răbufnit la adresa lui Nelson Mondialul: ”Ne-am văzut o singură dată în viața asta și văd că avem mari probleme”

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, noi dezvăluiri despre tânărul din viața ei. Ce crede vloggerul despre trecutul ei: ”Părea că nu-l interesează”

Bianca Comănici[Sursa foto: Instagram]

Nelson Mondialul o atacă dur pe Bianca Comănici

Nelson Mondialul și-a dat, de curând, cu părerea despre relația dintre Bianca Comănici și noul tânăr apărut în viața ei. Deși frumoasa brunetă a explicat că nu se gândește la o relație în momentul de față, tatăl lui Livian de la Puterea Dragostei îl îndeamnă pe băiatul din viața Biancăi, să nu se apropie de ea.

”Eu foarte mult timp nu o să mă las și o să lovesc în ea, pentru că merită. O să o urmăresc până când o să aibă copii, dacă o să aibă, până când o să facă o nuntă, deși sperăm că nu. Vreau să iau alertă la acest băiat, Robert Hategan, care, după câte am citit, e fotbalist, a jucat la Illinois.

Băi băiatule, au fost părinții bucuroși de tine până să o cunoști? Se vor mâhni, vor avea supărări dacă te vor vedea cu ea. Ea a umblat cu alți bărbați, de aia a lăsat-o cocotierul (n.r. - Livian).”, a spus Nelson Mondialul, într-un vlog, postat pe Youtube.

Bianca Comănici a avut câteva cuvinte de spus despre acest subiect. În miez de noapte, frumoasa concurentă l-a făcut praf pe tatăl lui Livian, în câteva mesaje postate pe pagina ei de Instagram. Deși nu a dat un nume concret, Bianca Comănici a oferit detalii importante, în urma cărora reiese că este vorba de Nelson Mondialul.

”Am rămas și eu șocată de ce-a putut să spună un individ, un om psihic instabil, că nu-l pot numi altfel, care trebuie internat la ospiciu. Ar trebui să se sesizeze cineva că el nu are dreptul să stea liber pe stradă, ar trebui închis la ospiciu. Am avut prea mult respect pentru unele persoane, pe altele le respect în continuare, nu am o problemă cu ele. Având în vedere că această persoană trăiește 24 din 24 cu gândul la mine și caută tot felul de chestii despre mine și scormonește și-l interesează ceea ce fac eu, pentru că face bani din Youtube. Dar pe el nu-l interesează să facă bani din Youtube, pe el îl interesează să-mi facă rău mie. A încercat să-mi facă rău, asta e”, a explicat Bianca Comănici. (VEZI CONTINUAREA AICI)