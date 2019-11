Nelson Mondialul s-a decis să își repare dantura, iar acum trebuie să treacă printr-o intervenție dificilă.

Tatăl lui Livian de la Puterea dragostei trebuie să-și scoată cinci dinți, dar se teme foarte tare de momentul în care va ajunge pe scaunul de "tortură". Pentru că este paralizat de frică, Tata Nelson a vrut să împărtășească și cu fanii lui problemele pe care le are, ocazie cu care și-a luat și adio de la cei care îl urmăresc.

Nelson Mondialul, în chinuri groaznice! "E ultima dată când mă vedeți! Nu apuc să fac Crăciunul"

"Mor de frică. Să știți că este ultima dată când mă vedeți cu dinți. Mor de frică. Nu mai pot de frică. Este nevoie să-mi scoată cinci dinți deodată. Prince chinuri o să trec! Dacă mor de frică, să știți că v-am iubit pe toți. Am crezut că trăiesc până împlinesc 99 de ani, dar uitați că pe mine frica mă dărâmă. Nu apuc să fac Crăciunul cu doi dinți în gură", a spus Nelson Mondialul într-un video.

Nelson Mondialu a spus ce crede despre relația fiului său, Livian, cu Bianca Comănici! ”Ce faci dacă îl prinzi cu una?” - ce a răspuns concurenta

Nelson Mondialu a venit la Puterea Dragostei! Uite ce a spus despre relația fiului său cu Bianca Comănici.

O surpriză foarte plăcută la Puterea Dragostei! Nelson Mondialu și soția lui, Liana, au venit în emisiune pentru a-i cunoaște pe concurenți, dar în special pe Bianca Comănici, iubita lui Livian.

Nelson Mondialu: Mocane, mi-ai pus o întrebare despre oconașul meu cu Bianca, ce părere am eu. Știi ce părere am? Oconașul meu...

Bogdan Mocanu: Sunteți de acord sau nu cu relația dintre Livian și Bianca?

Nelson Mondialu: Sunt o groază care au pățit așa ceva. Tatăl sau mama nu au fost de acord cu ginerele și tot au făcut-o. Nu mă asculta. Eu m-am băgat de câteva ori și eu am dat demonstrație, mi-a zis, ”băi tată, nu poți să vorbești că lumea de urmăreste!, păi da, dacă fac cele mai mari prostii, tot o s-o fac. Dacă ar fi să aibă un necaz, tot la mine bate, eu trebuie să-mi fac datoria de părinte. Eu spun așa, nu că să nu o ia pe fata asta, să o ia, eu nu mă refer doar la fată, ci la toate din producție. În ziua de azi, la 15 ani cunoaște veselia..

Bogdan Mocanu: În afară de Mariana

Nelson Mondialu: Nu ne interesează că nu suntem pe vremuruile ca să umbli un an de zile să săruți o fată, acum intrii în club, ai băut un șpriț, ai intrat în baie... Fată mare, nu ne interesează. Ca să-ți faci o familie trebuie să fii pregătit, că nu vii tu la nevastă-mea că... nu stai la mine, doi la mână, dar să stai în chirie, trebuie să plătești 200-300 de euro, mai plătești restul, mai mergi la restaurant. Ce faci dacă îl prinzi cu una?

Îl iert

Nelson Mondialu: Vezi-ți de treabă, stai cuminte! Ce-am zis? Dă-i controale! Să nu te îngălbenești la față, e greu în viață. Nu am nimic că umblă, dar până la căsătorie...Eu sunt ferm convins că atunci când am vorbit, știu că familia ei s-a uitat la televizor și a zis ia uite...Mie îmi place să zic ce am de zis. Să ți spun ceva, deși neamurile tale, dacă peste 3 luni, 6 luni, un an, în ziua de astăzi te urci în troleu, o vezi pe una în fustă mini, are și un parfum, uită de tine! Nu cred că ți-ar conveni după aceea să-ți zică și părinții tăi. Tu m-ai făcut să iau emisiunea de la coadă să stau să mă uit. După el nu ai plâns niciodată până acum