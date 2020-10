Spitalul „Marie Curie” din București

Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, a trimis mai multe controale la Spitalul „Marie Curie” din București, după ce medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Terapie Intensivă, a declarat că nu au cum să mai trateze bebelușii, din lispă de fonduri. 30 de bebeluși s-au stins din viață în ultimul an, din cauza faptului că nu au existat bani pentru tratamentele necesare.

Controale la Spitalul „Marie Curie” din București

Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Terapie Intensivă, susține că de o lună și jumătate spitalul a rămas fără bani și susține că la începutul anului aveau nevoie de suma de 2,5 milioane de lei. Cu toate acestea, astăzi, secția de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la „Marie Curie” a mai primit o finanțare de 800.000 de lei de la Ministerul Sănătății.

Cătălin Cîrstoveanu

„Este o nevoie sistemică a țării noastre și trebuie să punem umărul, să schimbăm cu ceva. (…) Când spunem că nu mai avem bani, ne așteptăm la o reacție. Spunem foarte clar: de o lună și jumătate am rămas fără bani. La noi banii înseamnă sute de mii de RON. Am spus la începutul anului că avem nevoie de 2,5 milioane de lei. Am primit 1,3 milioane plus încă 100.000. Și am spus: astea trei luni până în decembrie, suntem morți! Au venit pacienți super-critici și evident că am luat consumabile pe împrumut. Consumabile foarte complicate”, a mai adăugat Cătălin Cîrstoveanu, potrivit sursei citate.

Ulterior, într-un comunicat de presă, Spitalul Marie Curie a adăugat faptul că cei 30 de nou-născuți nu au fost internați în spital, ci că erau pe o listă de așteptare.

„Cei 30 de nou-născuți decedați de la începutul acestui an, la care se referă dr. Cîrstoveanu, nu au fost internați în spitalul nostru, ci se aflau pe o listă de așteptare”, precizează Spitalul Marie Curie, care adaugă: „Secția condusă de dr. Cîrstoveanu, una de excelență în domeniul terapiei intensive neonatologice din România, este suprasolicitată și nu poate interna toate urgențele”.

