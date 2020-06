Nelu Tătaru, avertisment despre al doilea val de coronavirus

In articol:

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune că, în opinia sa, un al doilea val de îmbolnăviri cauzate de coronavirusul de tip nou nu va avea amploarea primului val, însă susţine că autorităţile trebuie să fie pregătite şi că este nevoie ca cei din grupele de risc să fie vaccinaţi antigripal şi antipneumococic. El afirmă că ar recomanda imunizarea cu vaccinul anti-COVID, atunci când acesta va exista, dar că nu crede că această imunizare ar trebui să fie obligatorie.

"Eu cred că al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru absolut orice. (...) Facem tot posibilul să nu mai ajungem într-o perioadă ca aceasta. Nu ştiu dacă un medic se întâlneşte de două ori în viaţă cu ce s-a întâmplat acum. Nu ştiu dacă o economie trece de două ori într-o sută de ani prin ce trece acum”, a declarat ministrul Sănătăţii, într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24, potrivit News.ro.

Tătaru consideră că pe parcursul verii va continua o transmitere intracomunitară a virusului şi a spus că este nevoie de o vaccinare susţinută antigripală şi antipneumococică a celor din grupele de risc, pentru a preveni cazuri grave.

Nelu Tătaru a afirmat că "ar recomanda” ca oamenii să se imunizeze atunci când va exista un vaccin anti-COVID, însă nu ar susţine obligativitatea vaccinării în acest caz, după "un an-doi de boală”.

"Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece şi prin al doilea. Suntem o parte dintre noi care se imunizează. Imunizarea noastră se face în două feluri: trecând prin boală sau vaccinându-ne. Deocamdată vaccinul nu-l avem (...) Posibilitatea ca odată apărut acest vaccin anti-COVID la un an şi jumătate după, nu ştiu dacă o mai fi atât de acerb să îl credem obligatoriu. (...) Ca şi vaccinul antigripal, ca şi vaccinul anti-Covid le recomanzi. Sunt acele seturi de vaccinuri care se fac pe program pe care le luăm din copilărie, pe acelea le-aş face vaccinare obligatorie. Este o patologie care, poate, o s-o avem un an, doi, nu este o patologie care se perpetuează de la an la an. (...) Nu putem introduce oligativitate după un an-doi de boală”, a detaliat Ministrul Sănătății.

"Să nu credem că sistemul medical s-a schimbat după o pandemie”, a mai declarat ministrul.

El a precizat că în studiul de seroprevalenţă vor fi testate peste 29.000 de persoane, în funcţie de grupe de vârstă, iar în final acest studiu va arăta câţi dintre români au trecut prin boală şi sunt imunizaţi, dar şi "o previziune pentru un posibil viitor episod”.