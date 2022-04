Nelu Vlad, clipe de groază în familie. Soția sa a fost în comă șapte zile: ”Este un erou de film, a reînviat”

In articol:

Nelu Vlad, solistul și fondatorul trupei ”Azur” este cunoscut publicul larg de zeci de ani. Talentul și piesele pe care încă le cântă cu atâta ardoare l-au făcut să fie unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere de la noi.

Succesul din plan profesional l-a urmat încă de la începutul carierei artistei, având acum, alături de colegii de formație, mii de petreceri private și mii de concerte în falmares. Nu doar în carieră i-a fost bine, ci și pe plan personal.

Citeste si: Trupa Azur, amenintata cu exterminarea! Nelu Vlad face dezvaluiri socante

Nelu Vlad [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Soția lui Nelu Vlad a fost la un pas de moarte

În viața de zi cu zi, atunci când nu cântă și nu încântă românii de pretutindeni cu vocea sa, Nelu Vlad este un soț de nota zece.

Pe măsură sa este și cea care i-a fost dintotdeauna soție.

Nelu Vlad și Maria și-au unit destinele cu mulți ani în urmă, viața i-a ținut împreună și i-a făcut să treacă și prin bune, dar și prin rele. Despre cel mai negru moment al vieții de familie, Nelu Vlad a vorbit recent, făcând publice detalii mai puțin știute despre soția sa.

În urmă cu mai mult timp, Maria s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, astfel încât a fost la un pas de moarte.

Șapte zile a stat soția artistului în comă, a suferit dureri groaznice, însă a avut putere și dorință să ”reînvie”, după cum spune celebrul cântăreț.

Pnetru chinurile pe care le-a suportat, pentru puterea de a trece cu bine toate cumpenele vieții, dar și pentru susținerea pe care i-o oferă maestrului și carioerei acestuia, Nelu Vlad își pune soția pe un piedestal. În ochii acestuia, Maria a fost, este și va rămâne un erou.

Citeste si: Nelu Vlad, după 45 de ani de la înființarea trupei „Azur”: ”Publicul apreciază când te retragi la timp”. Cât timp va mai performa formația

”Soția mea este un erou de film! A suportat intervenții de <nesuportat>. A reușit de fiecare dată să renască și să privească către cer, în semn de mulțumire către Cel care a vegheat-o și a readus-o iar printre pământeni. Am trăit momente terifiante de groaza pierderii unicei mele soții, cea mai loială prietenă a existenței mele. Atunci când a <reînviat>, am fost mai fericit decât atunci când ne-am căsătorit. Activitatea mea are la bază înțelegerea ei, a soției mele, Maria”, a declarat Nelu Vlad, notează Click.