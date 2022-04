Nelu Vlad, după 45 de ani de la înființarea trupei „Azur”: ”Publicul apreciază când te retragi la timp”. Cât timp va mai performa formația

In articol:

Una dintre cele mai cunoscute formații de muzică lăutărească din România se apropie de sfârșitul carierei. Componenții trupei „Azur”, după mai bine de patru dececii petrecute în fața publicului din țară, dar și de peste hotare, se gândesc să pună capăt proiectului care i-a adus pe culmile succesului.

În urmă cu 45 de ani, Nelu Vlad era cel care lua decizia înființării trupei care a rezistat timpului și care și astăzi are parte de același succes, chiar și din partea tinerei generații.

Formația Azur [Sursa foto: Facebook]

Formația ”Azur”, pe picior de retragere

Solistul trupei spune că din prima zi a proiectului și-a asumat toate riscurile unui lider, din dorința de a păstra trupa și de a evolua împreună. Așa s-a ajuns ca acum, după o viață petrecută pe scenă și bătând lumea în lung și în lat, cei cinci artiști să formeze o adevărată familie.

Cântărețul spune că el și colegii lui se cunosc atât de bine, încât se înțeleg acum doar din gesturi și priviri, o posibilă dispută între ei fiind imposibilă.

”Eu am luat iniţiativa să creez această trupă, încă de acum 45 de ani, şi am vrut să o păstrez. Ca să păstrezi o societate în viaţă, trebuie să ai un conducător, un lider. Toate riscurile, tot stresul din lume, ca să ţii în mână toată formaţia, le-am luat asupra mea. Noi suntem ca o familie, ne cunoaştem după gesturi, stând atât de mult timp plecaţi împreună. Nu mai are niciun efect o vorbă aruncată greşit pentru că funcţionăm ca o familie”, a declarta Nelu Vlad.

Deși înțelegere există, iar zecile de piesele lansate se bucură de un mare succes în continuare, recent, Nelu Vlad a vorbit despre retragrea formației din lumina reflectoarelor.

Îndrăgitul și cunoscutul artist le-a dat fanilor cea mai tristă veste. El spune că în viitorul apropiat, ”Azur” nu va mai urca pe nicio scenă. Cel mai probabil, Nelu Vlad și colegii de formație vor mai cânta și încânta publicul larg vreo doi ani, apoi aceștia vor lăsă tânăra generație de artiști să le ia locul.

Solistul spune că publicul apreciază atunci când o celebritate știe când și cum să se retragă, mai ales după o carieră atât de lungă ca de cea care s-a bucurat el odată cu înființarea formației, în 1977.

„Probabil succesul nostru va mai dura un an, doi. Trebuie să te retragi din bun simţ. Nu te mai poţi urca pe scenă când nu mai ai aşteptări de la tine. Te retragi şi îi urmăreşti pe alţii, tineri, zvelţi, talentaţi. Publicul apreciază când te retragi la timp”, a mai spus solistul formației ”Azur”.