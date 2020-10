„Nemilosul Istanbul” incepe astazi, de la ora 20:00, la Kanal D

In articol:

Asteptarea s-a terminat! Incepand de astazi, de la ora 20:00, fanii serialelor turcesti se vor putea urmari mult asteptata productie „Nemilosul Istanbul”/ („Zalim Istanbul”), o ecranizare de exceptie care infatiseaza povestea luptei pentru supravietuire a unei familii care se zbate sa isi construiasca o viata decenta in cosmopolitul Istanbul, un oras imens care este pe cat este de fermecator, pe atat de plin de capcane.Tentatiile si pericolelele sunt la tot pasul si ele vor pune la incercare solidaritatea si iubirea intre cei patru membri ai familiei Yilmaz.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Seher Yilmaz (Deniz Ugur), protagonista serialului, isi duce cu greu viata, alaturi de cei trei copii ai sai in Antakya, un mic oras din sud-estul Turciei. Saracia si lipsa de oportunitati le creaza mari dificultati de supravietuire, determinandu-i ca, intr-un final, sa se mute in Istanbul, orasul tuturor posibilitatilor dar si al marilor incercari.

Nu ratați premierea care va avea loc în această seară

In aceasta seara, in primul episod

Seher simte ca moare in fiecare zi, putin cate putin. Impreuna cu cei trei copii si bunica paterna a acestora, femeia face fata cu greu cerintelor traiului zilnic al familiei. Dupa multe staruinte ale copiilor, Seher decide sa plece, cu toata familia, in Istanbul. Acolo il va intalni Agah Karacay (Fikret Kuskan), cunostinta veche a femeii. Agah este un barbat bogat, care s-a mutat din Antakya in Istanbul cu multi ani inaintea lui Seher.

Ceea ce nu stie Seher este ca Agah traieste, de ani buni, o adevarata drama. Barbatul se simte neputincios ca nu-si poate ajuta nepotul, imobilizat in scaunul cu rotile. Sotia lui Agah, Seniz, o femeie pe cat de frumoasa, pe atat de necrutatoare, ascunde tainele care au dus la cumplitul accident in care fratele sotului si-a pierdut viata. In urma acestui teribil eveniment, nepotul lui Agah a ramas traumatizat si imobilizat in scaunul cu rotile.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, episodul de debut al serialului „Nemilosul Istanbul”, la Kanal D. Productia va putea fi urmarita trei zile pe saptamana, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, numai la Kanal D.