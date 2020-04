In prezent, aproximativ 24 de mii de romani sunt in carantina in intreaga tara, iar multi, din pacate, nu inteleg ca masura este una obligatorie si menita sa limiteze raspandirea virusului si sa ii tina in siguranta pe ei si pe cei dragi lor. Daca unii reclama conditiile nu tocmai confortabile din locurile de cazare oferite de statul roman, altii isi imagineaza ca ar trebui sa aiba parte de un sejur de lux pe banii statului. Pretentiile de cazare si mancare sunt de multe ori halucinante, sustin unii proprietarii de hoteluri si pensiuni, care isi vad investitiile distruse de musafirii revoltati.

Scandalurile se tin lant si aproape ca nu e zi in care cineva sa nu se planga de conditiile in care este cazat fara voia lui. Cu toate ca Statul deconteaza unitatilor de cazare 70 de lei pe zi, pentru fiecare meniu de mancare servit romanilor aflati in carantina, iata ca suma alocata fiecaruia in parte nu ii multumeste pe toti.

In Capitala, romanii intorsi din strainatate sunt carantinati in hoteluri de patru stele plus, dar nimic nu ii impiedica pe unii dintre “musafiri” sa lase in urma amintiri de neuitat. In spatiile de carantina institutionalizata din Bucuresti sunt cazate circa o mie cinci sute de persoane si multe dintre ele dau dovada de un comportament halucinant, spune chiar viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu.

“Persoanele care au intrat in carantina au ”inteles” sa distruga aceste camera, in semn de protest fata de masura luata de Guvernul Romaniei, si anume aceea de intrare in carantina timp de doua saptamani din momentul intoarcerii in tara. (…) Acestia vorbeau cu o nonsalanta iesita din comun despre cuantumul mic al pedepselor(…)”, spune edilul.

Duminica, vom fi martorii, prin intermediul “Asta-i Romania!”, dezastrului lasat in urma, intr-un hotel unde cei gazduiti au rupt usile si au devastat birourile cladirii. Ce anume i-au facut pe semenii nostri sa reactioneze astfel, in urma masurilor luate de statul roman, aflam duminica, de la ora 14:30.

Tot in aceasta editie, vom vedea cum isi vor petrece Sfintele Pasti copiii romanilor aflati in continuare, departe de casa, la munca in strainatate. Cei care sufera acum mai mult ca oricand sunt copiii sutelor de mii de romani plecati in strainatate pentru un trai mai bun.

Ce planuri au parintii copiilor care, si de data aceasta, isi vor petrece sarbatorile departe de casa si familie, dar si ce intentioneaza sa faca acestia, atunci cand se vor redeschide granitele, aflati in editia de duminica, de la ora 14:30, intr-o noua editie “Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.