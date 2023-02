Nepoata Alexandrei Ungureanu ar putea să îi calce pe urme artistei. Cântăreața are o legătură aparte cu tânăra: „Are și ea voce, este foarte talentată”

In articol:

Alexandra Ungureanu are o relație foarte apropiată cu familia ei. Vedeta se mândrește în special cu nepoata sa cea mare.

Artista spune că este cea mai apropiată de aceasta pentru că fata este prima care a venit pe lume dintre nepoțelele ei, iar astfel s-a creat o legătură specială între tânără și cântăreață.

Alexandra Ungureanu, impresionată de calitățile vocale ale nepoatei sale

Alexandra Ungureanu și rudele sale au o relație extrem de apropiată. De departe însă, cea mai strânsă legătură o are cu Amelia, nepoata ei cea mare.

„Evident că am o legătură mult mai puternică cu cea mare, care a fost prima apărută și puțin mai răsfățată. Fiind mai mare, îmi e mai ușor să vorbesc cu ea. Am avut o relație foarte simpatică cu cea mică, cât a fost foarte mică. Ne-am jucat împreună, acum este domnișorică, este în clasa a 4-a. Este o generație pe care nu o mai înțeleg, dar îmi place de ea. Are un tupeu ieșit din comun, o să fie foarte descurcăreață în viață. Eu ies mai mult acum cu Amelia, este clasa a 11-a, povestim de haine, de băieți, de tot felul de lucruri.” , a povestit artista, pentru ego.ro.

Chiar dacă artista are o carieră de succes, familia nepoatei sale nu își dorește neapărat ca Amelia să urmeze același drum în viață, chiar dacă solista crede că tânăra este extrem de talentată.

„Nu are nicio treabă. Mă știe de când era mică, sunt mătușa până la urmă, fac parte din familie. Asta cu partea artistică…Vorbim mult despre chestia asta, are și ea voce, este foarte talentată. Mi-ar plăcea să se îndrepte spre zona aceasta, dar sunt destul de sigură că familia ei nu este foarte încântată pentru că au văzut la mătușa ei cât este de greu. Am senzația că nu este foarte direcționată pe zona aceasta, Dar este talentată și dacă o să fie cândva să fie, cu siguranță o ajut și o să mă implic. Noi am cântat împreună, când era mai micuță. Am avut-o în câteva spectacole, a fost și cu mine la televiziune de mai multe ori. Da, ar fi drăguț să scoatem o piesă împreună.”, a mai precizat artista.

