Bianca Stoian, alias BIA, este nepoata lui Florin Salam, dar cântă alt gen de muzică. ””Dubios” este o piesă pe care am înregistrat-o în studiourile băieților de la Golden Boy împreună cu Lino. Deși am început înregistrările acum un an, au intervenit mai mulți factori care ne-au ținut pe loc, dar știți cum este, tot răul spre bine! Genul pe care-l abordez este puțin diferit față de ceea ce am cântat până acum și pentru mine a fost o provocare. Îi mulțumesc lui Lino pentru această colaborare și sper din suflet să vă placă și vouă”, povestește BIA despre piesa ”Dubios”, care a strâns peste 200000 de vizualizări pe Youtube în doar 3 zile.

BIA (Bianca Stoian) a lansat primul single din carieră, ”K.O.” în 2018. A urmat ”Pentru tine”, „Je veux”, piesă pentru care artista a lucrat cu Monoir, producătorul din spatele unor hituri internaționale precum ”The Violin Song” sau „Lost in Istanbul” și ”Tunai”.