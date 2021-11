Nepotul lui Florin Salam cântă în corul bisericii, la 9 ani! Serghei e fratele mai mic al lui Adrian Petrache! EXCLUSIV

In articol:

Nepotul de doar 9 ani a lui Florin Salam apare într-un set de fotografii, îmbrăcat în haine bisericești, în timpul unei slujbe. Imaginile sunt realizate într-o biserică din București și la prima vedere, băiatul face parte din corul bisericesc, format din câțiva copii.

Familia lui Salam este foarte credincioasă

Poate că nu multă lume știe că Florin Salam provine dintr-o familie de oameni nu doar foarte talentați ci și extrem de credicioși. Manelistul are a activ câteva cântece creștine pe care le interpretează doar la ocazii speciale. De asemenea, nepoții lui Salam par să-i fi moștenit talentul muzical și pasiunea pentru cântat.

Citeste si: Nepoata lui Florin Salam și Ceanu, cel mai nou cuplu din showbiz? Bianca Stoian și cunoscutul influencer s-au afișat deja împreună!

Serghei, puștiul care apare în imagini cântând în corul bisericii este fratele cel mai mic al lui Adrian Petrache, fost finalist la show-ul X Factor, în echipa Loredanei. În total, ei sunt 5 frați și toți au calități muzicale.

Serghei, nepotul manelistului, studiază pianul

”Eu am patru frați. La mine nu se întâmplă niciodată să nu fie cineva acasă. Nu există să fiu singur. Oriunde sunt, eu sunt cu ei. Dacă face vreunul vreo prostie, ne atragem atenția unul altuia. Deși sunt fratele cel mai mare, și eu mai fac tâmpenii. Ei mă ceartă foarte mult cu muzica, pentru că se pricep mult mai bine decât mine la asta.

Citeste si: Cornel Palade a recunoscut motivul rupturii de Romică Țociu. „Ne-am certat de la..."- bzi.ro

Eu am niște frați foarte talentați. Nu spun asta doar pentru că sunt frații mei, o spun pentru că așa este.

Băiatul cântă în corul bisericii

Unul dintre ei, Alexandru Stoian, a fost la un concurs la Filarmonica din Berlin și a câștigat premiul întâi acolo. Fratele meu, Fabi, un băiat foarte talentat. El cântă la pian foarte bine, cântă și la chitară foarte bine și a învățat singur. Pe mine m-a învățat bunicul meu, m-am mai uitat și la tutoriale, el a învățat singur, fără ajutorul nimănui. E un băiat foarte talentat și foarte muzical, îi place să și compună.

Citeste si: Florin Salam, implicat într-un nou scandal! Leo de la Strehaia a depus plângere la poliție împotriva sa

Sora mea cântă la vioară și cu vocea. Și fratele nostru mai mic, Serghei, are o problemă: e talentat, cântă, are ureche muzicală foarte bună dar nu prea-i place să muncească. E și mititel, are 8 ani, l-au înscris și pe el la ”Lipatti”, la pian”, a povestit Adrian Petrache într-un interviu acordat recent unui post de televiziune.

Mama celor 5 frați este Maria Petrache, sora mai mare a lui Florin Salam.