Nepotul lui Nicolae Ceaușescu, implicat într-un accident de circulație! ”Ultimul moștenitor” al fostului dictator a fost citat la tribunal! EXCLUSIV

Daniel Valentin Ceaușescu, nepot direct al fostului dictator Nicolae Ceaușescu, apare ca intervenient într-un proces între două companii de asigurări din România. Numele bărbatului apare citat din cauză că în urmă cu un an și jumătate ar fi produs un accident de circulație, în urma căruia o altă mașină a avut nevoie de reparații în valoare

Daniel Valentin Ceaușescu a provocat un accident ușor

de 2.556 lei.

Cel care a suferit această daună, fără să fie vinovat cu ceva pentru producerea accidentului, și-a reparat mașina cu ajutorul propriei poliție CASCO, iar acum, firma de asigurări a cerut decontarea sumei respective de la cea la care Daniel Ceaușescu era asigurat.

”Cu privire la fapta ilicită, instanța constată că aceasta există și constă în faptul că la data de 30.05.2020, intervenientul forțat fiind la volanul autoturismului cu număr de înmatriculare... nu a respectat regulile de circulație și a intrat în coliziune cu autoturismul cu număr de înmatriculare..., căruia i-a produs daune.

Nepotul lui Nicolae Ceaușescu apare citat într-un proces

Cu privire la vinovăția intervenientului forțat, instanța reține fapta a fost comisă din culpă, așa cum rezulta din constatarea amiabilă. Referitor la prejudiciul cauzat, instanța reține că acesta este, de asemenea, dovedit din probele aflate la dosarul cauzei și constă în avarierea autoturismului cu număr de înmatriculare ...”, se arată în dosar. Daniel Ceaușescu nu a depus întâmpinare, procesul fiind mai degrabă o formalitate.

Misterul ”ultimului nepot” al lui Nicolae Ceaușescu

Daniel Valentin Ceaușescu are 40 de ani și este fiul lui Valentin Ceaușescu (fiul lui Nicolae Ceaușescu) și al Iordanei Borilă. El mai are o soră vitregă, Alexandra, care are 25 de ani.

Extrem de discret, nepotul lui Nicolae Ceaușescu a reușit să scape ”neobservat” până în 2009, atunci când jurnaliștii de la Evenimentul Zilei au publicat singurele fotografii în care acesta apare, după mai bine de un an de investigație. Până atunci, nici măcar nu se știa că Valentin Ceaușescu a avut un băiat.

Daniel Valentin Ceaușescu a fost fotografiat o singură dată, în urmă cu 12 ani [Sursa foto: Foto: EVZ]

Numele lui Daniel Ceaușescu nu apare nici măcar în Arhivele Agerpress (fostă Rompress), agenția de presă care avea acces la evenimentele de familie ale fostului dictator, cu excepția a două fotografii care îl înfățișează pe vremea când era copil, alături de unchiul și mătușa lui, Elena și Nicolae Ceaușescu. Una din imagini este realizată la Predeal iar cealaltă la Neptun, iar Daniel Valentin este numit ”nepotul” sau ”fiul”. De aici, presa l-a numit pe Daniel ”moștenitorul secret” sau ”ultimul moștenitor” al lui Nicolae Ceaușescu.

