Neputincioși în fața morții! Dr. Carmina Schaas și-a dat ultima suflare în timpul gărzii, după ce s-a prăbușit sub privirile pacienților. Colegii s-au zbătut o oră să o readucă la viață, dar totul a fost în zadar

Tragedie la Maternitatea "Cuza Vodă" Iași! Dr. Carmina Schaas, unul dintre cei mai apreciați medici, s-a stins din viață chiar în timpul unei gărzi. Colegii, care au văzut-o prăbușindu-se sub ochii pacienților, au încercat din răsputeri să o salveze. Din nefericire, însă, nu au mai putut face nimic pentru ea.

Dr. Carmina Schaas a suferit un infarct care i-a fost fatal

Carmina Schaas se afla la muncă și totul părea că va decurge normal, până în momentul în care a început brusc să se simtă rău. Într-o fracțiune de secundă, s-a prăbușit în fața pacienților pe care îi îngrijea, iar colegii săi au intrat în panică. Timp de o oră, medicii au încercat să o resusciteze, în speranța că inima ei va începe să bată din nou.

Din păcate, însă, au fost nevoiți să constate decesul. Potrivit bzi.ro, femeia ar fi suferit un infarct în timpul unei gărzi, care i-a fost fatal: "Colectivul din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași este alături de Călin Schaas în aceste momente grele, prilejuite de pierderea fulgerătoare a soției, Dr. Carmina Schaas, un medic și un om deosebit! Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndoliate!", au transmis reprezentanții cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, în mediul online.

Dr. Carmina Schaas [Sursa foto: bzi.ro]

Vestea că Dr. Carmina Schaas s-a stins din viață a stârnit multă durere în rândul celor care au cunoscut-o și care i-au fost pacienți. Zeci de mesaje au apărut pe rețelele de socializare, în semn de omagiu pentru medicul ieșean: "Dumnezeu să-i poarte sufletul în lumină doamnei doctor Carmina Schaas. Prea devreme, nedrept de devreme. I-am fost pacientă în urmă cu 11 ani când am fost internată în clinica Cuza-Vodă. Înmărmurită de durere mă rog pentru sufletul ei bun", "Doamna doctor, vă mulțumesc pentru tot. Mă bucur că v-am trecut pragul zilei de 8 Martie împreună cu copii, Anastasia vrea să ajungă medic ginecolog după vizita la dvs. Mulțumesc pentru fiecare discuție, grijă, sfat, copii sănătoși, momentele de frică transformate în curaj... Curajul de a fi mamă. Condoleanțe familiei!", "Aud, cu tristețe, faptul că a trecut la cele veșnice Carmina Schaas, medic primar la Maternitatea Cuza-Vodă din Iași. Era în timpul gărzii, azi-noapte, când a murit. Eu personal nu am cunoscut-o pe doamna doctor, însă, într-un moment de maximă urgență, unul critic, în luna a patra a sarcinii soției, ea a fost cea care (alături de dr. Monica Titianu) a luat o decizie medicală foarte curajoasă și ulterior dovedită inspirată, salvatoare, pentru fiul nostru.Nu am cunoscut-o personal pe doamna doctor Carmina Schaas, însă în această dimineață mi-am sărutat copilul cu gândul la imensul bine pe care ni l-a făcut. Mulțumim! Dumnezeu să vă odihnească în pace!", au fost doar câteva dintre mesajele emoționante ale celor care i-au fost pacienți Carminei Schaas, publicate pe Facebook.