Neti Sandu a fost părăsită de toată lumea, după cum a mărturisit într-un interviu. “După moartea mamei însă, yoga a fost singurul lucru care mi-a dat putere de viață, fiindcă a durat cred vreo 7 ani să îmi revin după ce s-a prăpădit ea. Aveam 28 de ani atunci și cred că eram prea tânără să pot accepta că nu mai este cu noi. Mama a investit foarte mult suflet, minte și energie în mine și nu numai, iar pierderea ei a fost pustiitoare. Nu ești pregătit, nici când ești în vârstă. Și a fost foarte greu sufletește să accept. Nu mă puteam recupera și stabiliza”, a spus celebra prezentatoare a horoscopului pentru life.ro. (vezi cum arată nepoata lui Neti Sandu care joacă în naţionala de volei)

Întrebată cum rezistă, Neti a dezvăluit: ”Mi-e greu. După ce treci de ele este nemaipomenit ce poți trăi după ce accepți. Au fost foarte multe momente pe care a fost nevoie să le accept. Întâi, când s-a prăpădit mama, prin 1988. Apoi când a plecat iubitul meu, vreo 7 ani mai târziu, și a durat foarte mult până să pot să retrăiesc, să mă reintegrez.”

Chestionată cum a plecat iubitul, prezentatoarea a spus: ”Pur și simplu. Fără discuții, fără explicații. Iar faptul că nu a avut încheiere a lăsat lucrurile suspendate. După foarte mulți ani a existat încheiere. Este inimaginabil câtă suferință am putut suporta atunci, fiindcă eu nu puteam să îl conving că sunt mai bună. Nu aveam cum. Nu aveam cu cine vorbi. Se întâmpla prin 1995. Am fost împreună foarte mulți ani, după care a plecat.”

“După mama și iubitul meu, a plecat familia sorei mele. Toți ai noștri au murit, a rămas doar sora mea cu toată familia și, finalmente, au plecat și ei toți în Turcia. Dar, de data asta, pentru că am lucrat, prelucrat emoțiile, am văzut cum se poate ajunge în viață la o altă etapă. Acum, când au plecat ai mei și ai zice că acesta este abandonul total, acum eu sunt fericită. Acum mi-e foarte ușor să accept.

Au fost 20 de ani de când s-a dus mama până acum, când au plecat și cei ai sorei mele, dar dacă vrei să înveți ceva și vrei să treci de la statutul de victimă și înveți să nu te mai gândești că toate ți se întâmplă ție, atunci ești fericit. Când nu mai eram cu iubitul meu aveam iluzia că am rămas cu ai mei. Dar, în realitate, eu tot nu aveam nimic, fiindcă sora mea era cu familia ei, la care contribuiam și eu. Și atât. Era o iluzie. Dar ea mi-a ținut de cald până am putut și când am putut, m-am separat. Iar acum sunt fericită”, a mai spus Neti Sandu.