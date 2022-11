Neti Sandu, dezvăluiri despre relația cu regretata sa mamă: „Nu a fost perfectă relația, pentru că e greu să mulțumești o mamă...”

In articol:

Neti Sandu este una dintre cele mai cunoscute și iubire prezentatoare TV din România. Vedeta a vorbit despre relația cu mama sa, dar și despre copilărie, tată și bunici. Prezentatoarea TV a mărturisit că relația cu mama sa a fost departe de a fi una perfectă, deoarece îi era greu să-și mulțumească mama.

Ce regrete are Neti Sandu, după moartea mamei?

Cu toate acestea, moartea mamei sale a fost o lovitură foarte grea pentru ea.

Deși relația dintre Neti Sandu și mama ei nu a fost una perfectă, prezentatoarea TV și-a iubit necondiționat mama, iar momentul în care aceasta a trecut în neființă, a doborât-o și pe vedetă. Moartea mamei a fost o lovitură puternică, însă, cu toate acestea, Neti Sandu nu are niciun regret.

Neti Sandu a făcut câteva dezvăluiri despre relația cu mama sa. [Sursa foto: Instagram]

„ Nu m-am gândit așa, pentru că ea știa foarte bine care era rolul ei, iar eu știam ce am de făcut. Nu cred că se punea problema că se mai putea face ceva și nu s-a făcut. Eu am făcut tot ce am putut în calitatea mea de copil, iar ea s-a depășit pe ea în a face totul. Nu a fost perfectă relația, pentru că e greu să mulțumești o mamă perfectă.” , a mărturisit Neti Sandu, pentru Revista VIVA!.

„ Tata era foarte talentat. Toate calitățile de la el le-am moștenit, și eu, și sora mea. Era foarte emotiv, de aceea nu a putut să se manifeste, să-și pună în valoare calitățile, dar a fost un foarte bun transmițător. De fiecare dată când fac câte ceva, îmi dau seama că de acolo am calitatea asta. Sigur că-i regăsesc și pe mama sau pe bunicii mei în mine.”, a mai adăugat vedeta.

Bunicii lui Neti Sandu o obligau să meargă la biserică

Neti Sandu provine dintr-o familie în care religia este foarte importantă, iar bunicii vedetei își blestemau copii atunci când nu acceptau să meargă la biserică. Acest aspect nu a făcut-o pe prezentatoarea TV să se îndepărteze de Dumnezeu, însă a ajutat-o să ia o decizie cu totul și cu totul diferită.

„ Nu, nu să mă distanțez, ci să încerc să o înțeleg. La momentul respectiv, da, era sâcâitor, nu voiam, iar ei erau prea rigizi, nu știau cum să te facă să înțelegi. Eram prea mică pentru a-mi dori ceva ce era mai mult pentru oamenii mai în vârstă. Așa am ajuns la astrologie, dorindu-mi să aflu ce e acolo.”, a mai spus Neti Sandu.

