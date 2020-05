In articol:

Melissa Sata, sotia fotbalistului Kevin Prince Boateng, a facut declaratii despre ce face in dormitor.

Prezentatoarea de televiziune de origine italiana nascuta in SUA a marturisit ca ea si sotul ei au o viata sexuala foarte activa. Intrebata de cate ori fac dragoste, Melissa a raspuns fara sa stea prea mult pe ganduri: "Cam de 10 ori pe zi".

Melissa Satta, sotia lui Kevin Prince Boateng, declaratii fara perdea: "Facem dragoste de 10 ori pe zi. Asta nu inseamna ca sunt nimfomana"

Declaratia facuta in 2012 despre performantele sexuale din cuplu i-a adus multe critici. In plus, s-a spus ca, din cauza activitatii fizice intense cu sotia, jucatorul de fotbal acum la Besiktas ar avea dese probleme de sanatate si ar fi predispus la accidentari pe terenul de fotbal.

Citeste si: Zodiile care nu pot sa practice abstinenta sexuala

Citeste si: Ghid de sex în pandemie COVID-19 redactat de Departamentul de Sănătate New York! ”Cel mai sigur partener ești tu însuți”

Recent, frumoasa partenera de viata a lui Kevin Prince Boateng a spus ca regreta confesiunea facuta in fata jurnalistilor.

"In fotbal, trebuie sa ai grija ce spui, mai ales cand vine vorba despre sex. Daca fac sex de 10 ori pe zi, asta nu inseamna ca sunt o nimfomana", a declarat frumoasa si apetisanta Melissa Satta intr-un interviu pentru publicatia Gazzetta dello Sport.

Melissa Satta s-a casatorit cu ghanezul Kevin Prince Boateng in iunie 2016, dupa aproximativ 5 ani de relatie. Petrecerea de nunta a fost una grandioasa si a fost organizata in Italia, la Porto Cervo, in Sardinia. Inainte sa se cupleze cu Boateng, focoasa Satta s-a iubit timp de 5 ani cu un alt fotbalist, celebrul italian de nationala Christian "Bobo" Vieri. Ea a fost cea care i-a spus adio lui Vieri dupa ce a aflat ca o inselase cu o alta femeie, Sara Tommasi, actrita si vedeta de televiziune.

Melissa Satta are la activ relatii cu mai multi barbati celebri. Prin patul ei au mai trecut, de-a lungul timpului, baschetbalistul Kobe Bryant sau italianul Gianluca Vacchi. Cu Boateng, fosta animatoare are un baietel acum in varsta de 6 ani, Maddox Prince.