”Orașul care nu doarme niciodată”, așa cum a fost poreclit datorită efervescenței sale, New York-ul este doar o fantomă a metropolei americane devenită subiect de legendă în toată lumea.

Oamenii, disperați de teama coronavirusului, au grijă să meargă cât mai rar, acum, pe stradă, iar bulevardele din New York, pe vremuri subiect de înjurături din cauza aglomerației continue sunt... goale.

Peisaj apocaliptic în New York

Peisajul aproape apocaliptic al orașului surprinde cu atât mai mult cu cât, în piața Times Square sau în Central Park, locuri animate la orice oră din zi sau noate, filmărite publicate de stirilekanald.ro dovedesc că lucrurile sunt cât se poate de serioase în Satele Unite și, cu atât mai mult, în New York, orașul devastat de pandemia de coronavirus.

De altfel, uriașul Central Park a devenit locul în care primăria metropolitană a New York-ului a decis să fie amplasat un spital de campanie împotriva coronavirusului, motiv pentru care, acum, cei care de obicei făceau sport în zonă au început să îl evite.

Cu toate acestea, Silvia Pop, una dintre cele mai cunoscute figuri din showbiz-ul românesc care s-a stabilit în ”Orașul care nu doarme niciodată”, a filmat o serie de imagini incredibile chiar în Central park, iar numărul mic de oameni care erau pe acolo este unul de-a dreptul șocant.

Filmările făcute de Iasmina Hill, soția bărbatului care deține Statuia Libertății, sunt la fel de șocante. Mai exact, timișoreanca a filmat zona centrală a Manhattan-ului și Times Square, iar pustietatea de pe stradă este una care, probabil, nu a mai fost văzută în ultimul secol, semn că, pentru Statele Unite, criza provocată de cronovirus este la fel de gravă ca ultimul Război Mondial.

New York, cel mai important oraș din America, devastat de coronavirus

Conform Wikipedia, Orașul New York este cel mai populat oraș din Statele Unite ale Americii, zona sa metropolitană fiind una dintre cele mai mari zone urbane din lume. Este situat în statul New York, prescurtat NY și are statutul de cel mai mare oraș al Statelor Unite încă din 1790, fiind de asemenea și primul oraș capitală al statului și locul de numire a lui George Washington ca primul președinte al Statelor Unite.

De mai bine de un secol a fost unul din centrele mondiale importante de comerț și finanțe. New York este de asemenea considerat unul din cele mai importante orașe din lume datorită influenței sale globale din mass-media, educație, divertisment, artă, și modă. Orașul este de asemenea și un centru important al afacerilor externe,găzduind sediul Organizației Națiunilor Unite.

În cadrul informării de presă zilnice de la Casa Albă, preşedintele Trump a anunţat planurile de operaţionalizare, de către personalul militar şi federal, a unui spital de campanie în cadrul Javits Center din New York pentru a ajuta metropola să facă faţă fluxului de pacienţi. New York a devenit epicentrul epidemiei noului coronavirus din SUA, cu sute de mii de cazuri confirmate, și mii de decese.