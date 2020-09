Alexandru Mitriță [Sursa foto: Facebook]

Alex Mitriță a jucat impecabil în meciul cu Cincinnati, din MLS, fotbalistul român a înscris din secunda 30. Jurnaliștii americani au preciat la maxim partida jucată cu Mitriță titular:

"Dubla lui Mitriță a ajutat-o pe New York City să învingă Cincinnati cu 4-0. Mitriță a combinat cu Anton Tinnerholm și a deschis scorul la numai 30 de secunde de la startul meciului, reușind astfel cel mai rapid gol din istoria clubului. Primul gol a fost marcat cu piciorul drept, iar apoi a urmat reușita cu piciorul stâng, din minutul 43. New York s-a desprins atunci la 3-0. Cincinnati a fost dominată clar în prima repriză, având o posesie de numai 36.5%”, au scris jurnaliștii de la The New York Times.

Alex Mitriță, românul din istoria lui New York City FC

Alexandru Mitriță are 25 de ani și este fost căpitan al Universității Craiova. Olteanul evoluează pentru New York City FC, reușind două goluri în meciul contra celor de la Cincinnati, din Major League Soccer, scor 4-0. Mitriță a început titular și a înscris după numai 30 de secunde.

"Ce preluare, ce gol, ce start! Mitriță, în rol de număr 10, joacă perfect! Clasă mondială din partea lui Alexandru Mitriță", a remarcat comentatorul American.

Golul înscris după doar 30 de secunde l-a făcut pe Alex Mitriță să devină cel mai rapid marcator din istoria clubului New York City FC, potrivit Opta. 16 meciuri, 3 goluri și 4 pase decisive a acumulat Mitriță în acest sezon la echipa de club.