Neymar a recunoscut că și-a înșelat iubita însărcinată! Mesajul postat de fotbalistul brazilian în mediul online: „Am greșit! Nu îmi pot imagina viața fără tine!”

Neymar a recunoscut că și-a înșelat iubita însărcinată, după ce presa braziliană a început să scrie despre o presupusă aventură a starului de la PSG cu o bloggeriță, Fernanda Campos.

Neymar a înșelat-o pe Bruna Biancardi și speră să fie iertat: „Am greșit! Nu îmi pot imagina viața fără tine!”

Neymar dă cărțile pe față! După ce în presa braziliană a apărut informația că sportivul a avut o aventură cu o bloggeriță numită Fernanda Campos, starul de la PSG a recunoscut public faptul că și-a înșelat iubita însărcinată! Acesta speră să fie iertat, iar în mesajul postat în mediul online nu folosește cuvântul „infidelitate”, ci se rezumă la „Nu pot să justific şi să scuz ceea ce este de nejustificat şi de nescuzat. Nu e nevoie să precizez ce am făcut”.

Iată mesajul postat pe Instagram, acolo unde Neymar este urmărit de peste 210 milioane de urmăritori: „Fac asta pentru voi doi (n.r. – Bruna Biancardi și copilul) și pentru familia mea. Nu pot să justific şi să scuz ceea ce este de nejustificat şi de nescuzat. Nu e nevoie să precizez ce am făcut, dar am nevoie de tine în viaţa noastră.

Am văzut cât de expusă erai, cât de mult te durea totul şi cât de mult îţi doreai să fii alături de mine. Și eu rămân alături de tine. Am făcut o greşeală. Am greşit. Îndrăznesc să spun că fac greşeli în fiecare zi, atât pe teren, cât şi în afara lui.

Greşelile mele din viaţa personală le rezolv acasă, în intimitatea mea, cu familia şi prietenii mei. Toate acestea au afectat una dintre cele mai importante persoane din viaţa mea. Femeia pe care visez să o am alături de mine, mama copilului meu. A afectat familia ta, care acum este a mea. Afectează intimitatea într-un moment atât de special cum este maternitatea.

Mi-am cerut deja scuze pentru greşelile mele, pentru această expunere inutilă, dar mă simt obligat să o spun și public. Dacă o chestiune privată devine publică, scuzele trebuie să fie făcute publice.

Nu-mi pot imagina viaţa fără tine. Nu știu dacă relația noastră va funcționa, dar sunt sigur astăzi că vreau să încerc. Dragostea noastră pentru copilul nostru va fi mai puternică și va învinge, dragostea noastră reciprocă ne va întări.”, a scris Neymar.

Neymar a recunoscut public că a înșelat-o pe Bruna Biancardi! [Sursa foto: instagram.com/neymarjr]

Bruna Biancardi, scandal cu un jurnalist după ce s-a scris că modelul i-ar permite lui Neymar să îi fie infidel

De curând, un jurnalist brazilian numit Erlan Bastos a declarat că Neymar și iubita lui însărcinată, Bruna Biancardi, ar fi încheiat un „pact” prin care modelul îi dă permisiunea fotbalistului de a-i fi infidel, însă cu condiția ca totul să fie discret. Totodată, conform gsp.ro, Bruna Biancardi i-ar fi cerut lui Neymar să folosească prezervative și să nu le sărute pe amante pe gură.

După viralizarea acestor informații, Bruna Biancardi a reacționat imediat, negând totul și amenințându-l pe jurnalist că îl va da în judecată: „De unde ai scos prostia asta? Un pact pentru ce? Vino cu dovezile! Dacă nu vei prezenta dovezi, ne vom vedea la proces!”, a scris Bruna Biancardi pe Instagram, citează digisport.ro.

Neymar și Bruna Biancardi așteaptă un copil!

Neymar și Bruna Biancardi vor deveni părinți! Cuplul a făcut marele anunț în mediul online, pe data de 19 aprilie 2023, acolo unde cei doi au publicat primele imagini cu burtica modelului internațional.

„De abia așteptăm să vii pe lume și știm că ești aici să ne desăvârșești dragostea, să ne faci zilele mult mai fericite. Te vei alătura unei familii frumoase, care deja te iubește foarte mult!”, au fost cuvintele scrise pe Instagram de Bruna Biancardi.

Neymar mai are un băiat în vârstă de 11 ani, pe David Lucca, născut în anul 2011, pe când fotbalistul avea doar 19 ani, iar partenera sa de la acea vreme, Carol Dantas, doar 17.

Surse: digisport.ro, instagram.com