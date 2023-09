Neymar nu „o iartă” pe PSG! Ce a declarat brazilianul și ar putea stârni furie în rândul fanilor parizieni?

In articol:

După ce și-a petrecut șase ani în prima ligă a fotbalului francez, starul brazilian a părăsit Parc des Princes, principala sa țintă ar fi revenirea la FC Barcelona, după ce își va termina aventura în Arabia Saudită.

Neymar, necruțător cu PSG

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei Braziliei, fostul atacant al grupării Paris Saint-Germain nu s-a ferit să facă declarații atunci când a fost întrebat ce părere are despre campionatul francez.

„Fotbalul este același, mingea este rotundă, ca peste tot. Văzând numele importante care au ajuns aici (n.r.- în Arabia Saudită), este posibil ca acest campionat să fie mai bun decât Ligue 1. Antrenamentele sunt intense.

Am sete de a câștiga trofee cu Al Hilal. Nu schimbă cu nimic ce zic oamenii”, a declarat starul brazilian.

Neymar a dat din casă după plecarea de la PSG

După ce și-a petrecut ultimii șase ani la Paris, Neymar nu s-a ferit nicio clipă să acuze modul în care atât el, cât și Lionel Messi au fost tratați la gruparea ce evoluează pe Parc des Princes. Deși nu a vrut să intre în detalii, brazilianul s-a plâns

totuși de perioada desprinsă din coșmaruri traversată de cei doi fotbaliști în Franța, cel mai tare fiind afectați de tratamentul primit din partea fanilor.

„Am fost foarte fericit pentru sezonul traversat de Messi. A ajuns în paradis alături de naționala Argentinei, dar a fost în iad la Paris. Eu și el am trăit un iad acolo. Noi am dat tot ce am putut, am fost campioni, am încercat să scriem istorie, însă nu am reușit.

Messi nu merita să părăsească în acest mod clubul având în vedere cine este el și ce a făcut. Cei care îl cunosc știu cât se antrenează, cât de mult luptă. Dacă pierde, e nervos. Cred că a fost acuzat nejustificat.

Mă bucur pentru el că a câștigat Cupa Mondială. De această dată, fotbalul a fost corect cu el. Messi merita să își încheie așa cariera”, a spus Neymar, citat de presa franceză.

Al Hilal a aruncat cu bani

Transferul lui Neymar la Al-Hilal a fost concluzionat, acesta realizând deja mutarea în Arabia Saudită. Șeicii nu se opresc la el, vor să mai aducă și alte nume mari și să câștige campionatul în acest sezon.

Conducerea clubului saudit a plătit o avere pentru a-l convinge pe Neymar să facă mutarea la Riyadh. Clubul Paris Saint-Germain s-a ales cu 90 de milioane de euro de pe urma fotbalistului brazilian. Oficialii lui Al-Hilal i-au întins un contract de 150 de milioane de euro pe sezon, pentru două sezoane. Cu toate bonusurile aferente, starul Braziliei ar urma să încaseze minimum 400 de milioane de euro în cei doi ani.